Hertha bekräftigt: Neues Stadion privat finanziert.

Berlin (dpa) – Hertha BSC hat erneut die rein private Finanzierung des möglichen Baus eines neuen, eigenen Stadions garantiert. Es werde "ein Mix aus Eigenkapital, gesparter Miete, Mehreinnahmen und dem ein oder anderen Sponsor", erläuterte Finanz-Geschäftsführer Ingo Schiller vor der Mitgliederversammlung des Fußball-Bundesligisten am Montag. Auf eine Kostenprognose wollte er sich öffentlich nicht festlegen lassen. "Jede genannte Zahl wird mich bis 2048 verfolgen", scherzte Schiller.

Vergangene Woche hatten Hertha und die Berliner Senatsverwaltung für Inneres und Sport gemeinsam mitgeteilt, dass sowohl ein neues Stadion als auch der Umbau des Olympiastadion als "technisch realisierbar" erachtet werden. Der Club will nach Auslaufen des Mietvertrags im Jahr 2025 in eine neue Arena. "Die Umbaukosten, die in einem denkmalgeschützten Olympiastadion anfallen würden, sind sehr hoch", argumentierte Schiller pro Neubau. Diese Kosten müsste das Land Berlin tragen.