Fahrradstaffel der Polizei soll vergrößert werden

Berlin. Die Fahrradstaffel der Berliner Polizei soll mittelfristig vergrößert werden. Entsprechende Pläne sollen bei den Verhandlungen für den nächsten Haushalt im Jahr 2020 eingebracht werden. Das sagte der Sprecher der Innenverwaltung, Martin Pallgen, auf Nachfrage der Berliner Morgenpost. Im aktuellen Doppelhaushalt für die Jahre 2018 und 2019 gebe es dafür allerdings keinen Spielraum mehr.

Der innenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Benedikt Lux, legte am Montag einen gemeinsam mit Fraktionschefin Antje Kapek ausgearbeiteten Fünf-Punkte-Plan für mehr Verkehrssicherheit in Berlin vor. Neben mehr Blitzern, härteren Strafen und höheren Bußgeldern fordern die Grünen auch einen stadtweiten Ausbau der Fahrradstaffel. Obwohl die Fahrradstaffel in Berlin lediglich aus 20 Polizisten besteht und auch nur im Bezirk Mitte zwischen Alexanderplatz und dem Regierungsviertel unterwegs ist, konnte in Studien nachgewiesen werden, dass überall dort, wo Polizisten auf Fahrrädern unterwegs sind, die Straßen sicherer sind.

Erklärtes Ziel der von den Grünen in den Senat entsandten Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos) ist mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer. Dies soll unter anderem mithilfe von Deutschlands erstem Mobilitätsgesetz erreicht werden oder einer Bundesratsinitiative für den verpflichtenden Einbau von Abbiegeassistenten in Lastwagen. Das nun veröffentlichte Papier der beiden Grünen-Politiker soll zusätzliche Impulse geben. Es wurde nach Auskunft einer Sprecherin in der Fraktion noch nicht behandelt.

FDP lehnt mehr Blitzer ab

Der CDU-Verkehrspolitiker Oliver Friederici interpretierte den Vorstoß als Kritik an Günther: "Jetzt schießen die Grünen gegen die eigene parteilose Senatorin Günther, weil die auch in Sachen Verkehrssicherheit nichts auf die Kette kriegt." Die Forderungen seien weder neu noch innovativ.

Die FDP findet mehr Sanktionen im Straßenverkehr gut, lehnt aber mehr Blitzer ab. Der rot-rot-grüne Senat dürfe sich nicht einseitig nur auf Regelverstöße von Autofahrern konzentrieren, sagte der FDP-Abgeordnete Henner Schmidt.

Der AfD-Politiker Frank Scholtysek erklärte, Ursache für mehr Unfälle sei der wachsende Verkehr in einer wachsenden Stadt. "Dies mit neuen Gängelungen insbesondere von Autofahrern in den Griff bekommen zu wollen, ist absurd." Berlin brauche moderne und leistungsfähige Verkehrswege für alle.

Im Jahr 2017 wurden in Berlin 143.442 Unfälle gezählt, 1,6 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Dabei kamen 36 Menschen ums Leben, so wenig wie noch nie seit Beginn der Erhebung im Jahr 1991. Allerdings stieg die Zahl der Schwerverletzten um 11 Prozent auf 2316. Die Zahl der Leichtverletzten wiederum sank um 1,2 Prozent auf 15.068.

( mit dpa )