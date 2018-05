Müller warnt vor Antisemitismus

Berlin. Zum 70. Jahrestag der Gründung Israels hat Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sich gegen antisemitische Tendenzen in der Hauptstadt ausgesprochen. "Gerade Übergriffe der letzten Zeit mahnen uns zu hoher Wachsamkeit", sagte er am Montag. Von Berlin aus seien Menschen entrechtet, verfolgt und ermordet worden. "Wir dürfen so etwas nie wieder zulassen", so Müller mit Blick auf den Holocaust. "Berlin steht in unverbrüchlicher Solidarität an der Seite Israels", betonte er.

Die USA eröffnen am Montag zum Jahrestag in einem umstrittenen Schritt ihre Botschaft in Jerusalem. US-Präsident Donald Trump hatte Jerusalem im Dezember im Alleingang als Israels Hauptstadt anerkannt. Der Umzug der Botschaft stößt auf heftige Kritik der Palästinenser, die Ost-Jerusalem als Hauptstadt eines zukünftigen Palästinas sehen. Eine Million Menschen wollen am Montag im Gazastreifen an der Grenze zu Israel protestieren.

Der spätere israelische Ministerpräsident und Verteidigungsminister David Ben-Gurion hatte vor 70 Jahren rief den Staat Israel aus. Gefeiert wird in Israel allerdings nach dem hebräischen Kalender. Deshalb begannen die Feierlichkeiten schon am 18. April.

( dpa )