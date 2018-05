Urteil: Autonomen-Kneipe in Rigaer Straße bleibt

Die linksautonome Kneipe "Kadterschmiede" in der Rigaer Straße bleibt bestehen (Archiv)

Die autonome Kneipe "Kadterschmiede" in der Rigaer Straße bleibt bestehen. Die Richter haben den Einspruch des Eigentümers abgewiesen.

Berlin. Die Autonomen-Kneipe "Kadterschmiede" in Berlin-Friedrichshain bleibt. Im mehrjährigen Streit um die Nutzung der Räume in einem früher besetzten Haus hat das Landgericht am Montag den Einspruch des Eigentümers als unzulässig vorworfen. Das Urteil fiel nach 40 Minuten Verhandlung.

Der Hauseigentümer wollte erreichen, dass der "Kadterschmiede"-Verein die Räume verlassen muss, die er seit Ende 2013 ohne Mietvertrag in der Rigaer Straße 94 nutzt. Die Gesellschaft mit Sitz in Großbritannien vertrat die Ansicht, dass der Verein nur geduldet wird.

Das Gericht hatte zuvor Zweifel geäußert, ob der Anwalt des Klägers prozessbevollmächtigt ist. Die notarielle Bescheinigung habe nicht gereicht.

Guten Morgen #Berlin! Guten Morgen liebe Freund_innen und Feind_innen! Die Klage der Lafone Investment gegen die #Kadterschmiede ist vorerst abgeschmettert. Vorerst also kein Räumungszirkus sondern weiterhin beharrlicher Kampf für Freiheit&Selbstbestimmung! #rigaer — rigaer94 (@rigaer94) May 14, 2018

Hohe Sicherheitsvorkehrungen beim Prozess um Rigaer Straße

Begleitet wurde der Prozess am Berliner Landgericht von starken Sicherheitsvorkehrungen. Je nach Ausgang des Verfahrens wäre es durchaus geeignet gewesen, neue Krawalle und Ausschreitungen im Szenekiez Friedrichshain-Kreuzberg auszulösen, nachdem das in der vergangenen Woche von linksautonomen Gruppen angekündigte stadtweite Chaos nahezu vollständig ausgeblieben war.

Im Vorfeld wurden daher von der zuständigen Zivilkammer vorsorglich "sitzungspolizeiliche Maßnahmen" angeordnet. Sowohl am Eingang des Gerichtsgebäudes wie auch vor dem Sitzungssaal wurden penible Kontrollen einschließlich Leibesvisitationen durchgeführt. Ein größeres Aufgebot an Justizwachtmeistern war im Einsatz, bei Bedarf sollten zudem Polizeibeamte die Justizbediensteten im Gebäude und selbst im Sitzungssaal unterstützen.

( dpa/ad )

