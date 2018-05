Gruppe tritt am Boden liegende Männer gegen den Kopf

Eine etwa zehnköpfige Gruppe hat in der Nacht zu Sonntag am Schlesischen Tor in Kreuzberg zwei Männer brutal angegriffen.

Berlin. Eine etwa zehnköpfige Gruppe hat in Berlin-Kreuzberg drei Männer angegriffen und diese am Kopf verletzt. Wie die Polizei mitteilte, umringte die Gruppe zunächst am frühen Sonntagmorgen einen 25- und einen 32-Jährigen an der Schlesischen Straße, Ecke Taborstraße. Dann tanzte sie das Duo an und schubste es, so dass beide Männer stürzten. Mehrere Männer traten dann den am Boden liegenden Opfern jeweils mehrfach gegen den Kopf.

Danach sollen sie Richtung Skalitzer Straße geflüchtet sein. In Höhe der Cuvrystraße wurde dann laut Polizei ein weiterer Mann attackiert: Der 19-Jährige wurde mindestens einmal mit einer Flasche gegen den Kopf geschlagen. Die drei Opfer erlitten jeweils Kopfplatzwunden und kamen ins Krankenhaus. Während zwei von ihnen die Klinik bald verlassen konnten, wurde der 25-Jährige stationär aufgenommen.

