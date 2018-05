Koalition streitet über neue Rechnungshofpräsidentin

Berlin. Wer rückt an die Spitze des Landesrechnungshofes? Derzeit hat die Leitende Senatsrätin Karin Klingen die besten Chancen, Nachfolgerin von Marion Claßen-Beblo zu werden, die Ende April in den Ruhestand verabschiedet wurde. Klingen schnitt nach Informationen der Berliner Morgenpost beim Auswahlverfahren, das in der Senatsinnenverwaltung geführt wird, am besten ab. Bisher ist sie in der Senatskanzlei Chefin der Abteilung Zentrale Steuerung und dort insbesondere zuständig für Regierungsplanung und Verwaltungsmodernisierung. Klingen gehört allerdings der SPD an, und damit haben auch Politiker in den Reihen der Koalitionspartner Pro­bleme.

Die 52 Jahre alte Juristin ist im Kreisverband Charlottenburg-Wilmersdorf der Sozialdemokraten verortet. Dessen Vorsitzender ist Christian Gaebler, Chef der Senatskanzlei. Auch Robert Drewnicki, Strategie-Referent in der Senatskanzlei und Vertrauter des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD), gehört dem Kreisvorstand an. Und an der Spitze der Innenverwaltung steht mit Andreas Geisel ebenfalls ein SPD-Mann. Etwas viel sozialdemokratische Verflechtung, sagen Koalitionspolitiker. Angesichts der Aufgabe in der wichtigen Aufsichtsbehörde, die sich vor allem durch Unabhängigkeit auszeichnen solle, werfe auch Klingens Position in der Senatskanzlei Fragen auf, hieß es. Offenbar ist der Dis­kussionsbedarf noch groß. Dabei will der Senat in diesem Monat entscheiden, wen er dem Abgeordnetenhaus als ­neuen Präsidenten oder neue Präsidentin des Rechnungshofes vorschlägt. Die fachliche Eignung Klingens steht dabei nicht infrage. Bevor sie nach Berlin kam, war sie im Finanzministerium Sachsen-Anhalt tätig und leitete dort unter anderem kommissarisch die Abteilung Steuern und strategische Finanzplanung. 2016 kandidierte sie für den Landtag von Sachsen-Anhalt, allerdings ohne Erfolg.

Die Opposition kritisierte die geplante Personalie deutlicher. "Ich warne davor, das Amt des Rechnungshofpräsidenten parteipolitisch zu instrumentalisieren. Es könnte dadurch Schaden nehmen", sagte CDU-Fraktionschef Florian Graf. "Auch wenn Frau Klingen eine geeignete Kandidatin ist, hat es schon einen Beigeschmack, wenn der aktuelle Vizepräsident des Rechnungshofes, der seinen Hut ebenfalls in den Ring geworfen hat, gegenüber einer SPD-Senatsrätin das Nachsehen hat", meinte auch der FDP-Fraktionsvorsitzende Sebastian Czaja. "An die Spitze des Rechnungshofes gehört niemand, der heute die Politik mitverantwortet, welche der Rechnungshof morgen kontrollieren soll", sagte die finanzpolitische Sprecherin der AfD, Kristin Brinker.

CDU-Fraktionschef Graf erinnerte daran, dass 2009 schon einmal ein Versuch scheiterte, eine prominente SPD-Vertreterin zur Rechnungshofpräsidentin zu machen. Damals erreichte Staatssekretärin Hella Dunger-Löper im Abgeordnetenhaus nicht die erforderliche Mehrheit. Offenbar hatten mindestens zwei Abgeordnete der damaligen rot-roten Koalition gegen sie votiert. Eine solche Blamage will die Koalition diesmal vermeiden und Unstimmigkeiten vorher ausräumen.

