Marc Schulte über seinen Halbbruder Michael beim ESC 2018: „Du bist unser Sieger der Herzen!“

Berlin. Samstagabend, kurz nach 22 Uhr: Wenige Minuten zuvor hatte ein Mann aus dem Publikum die Bühne gestürmt und der britischen Sängerin SuRie das Mi­krofon entrissen, um eine für uns im Publikum unverständliche Botschaft zu brüllen. Als ob unsere Nerven als Familienmitglieder nicht schon eh aufs Äußerste angespannt waren – wie würde Michael auf den Zwischenfall reagieren?

Als Michael mit mir vor ein paar Wochen über realistische Ziele für seine ESC-Teilnahme gesprochen hatte, war sein großer Traum, wenigstens einmal in der Wertungsphase den Satz "Our twelve points go to … Germany!" zu hören. Natürlich träumte er auch manchmal von einem Ergebnis in den Top 10, aber das schien vor Wochen noch ein ganz, ganz großer Traum zu sein.

Ganz privat: Michael und Marc Schulte (l.) im Delegationshotel in der Nacht zu Sonntag um 2 Uhr

Foto: privat

Als es später am Abend die ersten zwölf Punkte für Michael gab, hielt uns nichts auf unseren Plätzen im zweiten Balkon direkt hinter dem Green Room. Jubelnd stürmten wir an die Balustrade, um Michael und die Punkte auf dem nicht allzu großen Publikums-Screen richtig erkennen zu können.

Am Ende eines langen Abends konnte sich Israel den ersten Platz beim Eurovision Song Contest sichern. Sängerin Netta freut sich natürlich über ihren Sieg und hält die ESC-Trophäe in den Händen. Foto: Markku Ulander / dpa

Sie trat mit dem Lied „Toy“ an. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Schreckmoment auf der Bühne: Während des Auftritts der britischen Sängerin SuRie stürmt ein Flitzer auf die Bühne und will ihr das Mikrofon entreißen. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Doch Sicherheitsleuten gelingt es, den Störenfried von der Bühne zu eskortieren. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Und SuRie singt anschließend ihren Song „Storm“ souverän zu Ende. Foto: Jörg Carstensen / dpa



Noch vor ein paar Tagen hätte wohl kaum einer gedacht, dass Michael Schulte für Deutschland den vierten Platz holt. War der ESC in den vergangenen Jahren für Deutschland doch eher eine Trauerveranstaltung ... Foto: Jörg Carstensen / dpa

Doch mit seiner gefühlvollen Ballade „You let me walk alone“ begeisterte er ESC-Fans in ganz Europa – und holte wichtige Punkte, was Schulte natürlich selbst am meisten freute. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Auch die Moderinnen Daniela Ruah, Silvia Alberto, Catarina Furtado, Filomena Cautela (v.l.) sorgten beim Finale des 63. Eurovision Song Contest für reichlich Stimmung. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Rasmussen sang „Higher Ground“ für Dänemark. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Insgesamt hörten er und wir den erträumten Satz viermal im Laufe des nervenaufreibend langen Votings. Später in der Nacht beugte ich mich mit ihm über unsere Smartphones, um die nach der Show veröffentlichten Jury- und Publikumswertungen noch mal zu realisieren. Michael freute sich vor allem darüber, dass er aus zwei Ländern sogar die Doppel-Zwölf geholt hatte: In Dänemark und in den Niederlanden hatten sowohl die Jurys als auch das Publikum die Höchstpunktzahl an ihn vergeben!

Zurück zur Halle: Bereits bevor die Hälfte der Jurystimmen abgegeben war, hatte Michael die 74 Punkte geknackt – so viel hatten alle deutschen Beiträge der vergangenen fünf Jahre zusammen eingefahren. Mit 340 Punkten hat Michael am Ende den 4. Platz erreicht – sein Song wurde damit die beste Ballade des Jahrgangs. Michael hatte uns zum Feiern ins Hotel der deutschen Delegation eingeladen. Gegen 2 Uhr nachts traf er mit seiner strahlenden und gelöst-glücklichen Delegation dort ein. Wir warteten dort mit Freunden und Familie sowie allen, die irgendwie zum großartigsten deutschen Erfolg seit Lena und zweitbesten deutschen Ergebnis der letzten 20 Jahre beigetragen hatten. Überglückliche Gesichter und minutenlange Ovationen für unseren Sieger der Herzen. Sein Lied über Trauer und den Umgang damit hat Menschen angerührt, und zusammen mit dem NDR hat er einen überzeugenden und passenden Auftritt entwickelt. Mich interessierte später in der Nacht vor allem, wie er selbst die entscheidenden Minuten, an die ich mich selbst nur wie in Trance erinnere, erlebt hat. Nicht leicht sei es gewesen.

Seine Konzentration und Vorbereitung wurde jäh unterbrochen, als er schon hinter der Bühne wartend den Zwischenfall auf der Bühne mitbekam. Direkt an ihm vorbei wurde der Störer von Sicherheitskräften weggebracht. Da verstärkt sich das Herzklopfen doch noch einmal deutlich – und das fünf Minuten vor dem eigenen Auftritt. Doch als es hieß "Auf die Bühne", startete die eingeübte Routine. Und in der Halle brach nach dem Drei-Minuten-Lied ein Jubel aus, der uns umgehauen hat. Aber Michael wäre nicht Michael, wenn er nicht doch Kritik an seinem Auftritt gehabt hätte, der erste Ton habe leider nicht so richtig gesessen …

Mit meinem zehnten ESC, den ich vor Ort erlebte, ging zwar mein Kindheitstraum nicht in Erfüllung, selbst mal auf der Bühne auftreten zu dürfen, aber ich finde, es kommt diesem Traum verdammt nahe, den Bruder auf der Bühne singen zu hören. Danke, Michael.

Marc Schulte war von 2006 bis 2016 Bezirksstadtrat von Charlottenburg-Wilmersdorf

