Neuer Prozess um Rigaer 94 könnte Krawalle auslösen

Berlin. Das in der vergangenen Woche von linksautonomen Gruppen angekündigte stadtweite Chaos ist nahezu vollständig ausgeblieben, Anlass für eine Entwarnung gibt es allerdings nicht. Ganz im Gegenteil. Denn am heutigen Montag verhandelt das Berliner Landgericht eine Räumungsklage, die je nach Ausgang des Verfahrens durchaus geeignet ist, neue Krawalle und Ausschreitungen im Szenekiez Friedrichshain-Kreuzberg auszulösen. Es geht dabei um die schon vor Jahren beantragte Räumung des Lokals "Kadterschmiede" im Haus Rigaer Straße 94.

Bereits für die Verhandlung heute Vormittag im großen Saal 100 des Landgerichts am Tegeler Weg wurden von der zuständigen Zivilkammer vorsorglich "sitzungspolizeiliche Maßnahmen" angeordnet. Sowohl am Eingang des Gerichtsgebäudes wie auch vor dem Sitzungssaal werden penible Kontrollen einschließlich Leibesvisitationen durchgeführt. Ein größeres Aufgebot an Justizwachtmeistern wird im Einsatz sein, bei Bedarf sollen zudem Polizeibeamte die Justizbediensteten im Gebäude und selbst im Sitzungssaal unterstützen.

Die Liste der Gegenstände, die nicht mit in den Saal gebracht werden dürfen, ist lang. Neben Waffen (Messer, Chemikalien) und gefährlichen Gegenständen (Feuerzeuge, Streichhölzer) enthält sie nahezu alles, was sich als Wurfgeschoss oder zum Verursachen von Lärm eignet. Namentlich aufgeführt in der Anordnung sind unter anderem Dosen, Flaschen, Obst, Eier, Haarbürsten, Bücher, Trillerpfeifen und Glocken.

Rigaer 94 ist Ausgangspunkt für militante Aktionen

Die Haus Rigaer Straße 94 hat für die militante Autonomenszene seit Jahren Symbolcharakter. Nahezu alle juristischen und polizeilichen Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Gebäude und seinen Bewohnern haben in der Vergangenheit gewalttätige Reaktionen mit Angriffen auf Polizeibeamte und brennenden Fahrzeugen hervorgerufen. Der Berliner Verfassungsschutz sieht in dem Gebäude laut einem internen Bericht den Ausgangspunkt für Krawalle und zugleich einen Rückzugsort für die Täter. Eine Räumung des Objektes, so schätzen die Verfassungsschützer, könne der autonomen Szene ausreichend Solidarität für eine neuerliche Welle der Gewalt verschaffen.

Eigentümer des Gebäudes ist die Lafone Investment Limited mit Sitz in London. Das Unternehmen bemüht sich seit Jahren um einen Räumungstitel. Eine erste Teilräumung erfolgte 2016 mit Unterstützung eines großen Polizeiaufgebotes. Die Szene reagierte mit einer Vielzahl von Brandanschlägen und Angriffen auf Polizisten. Vollends peinlich wurde der Fall für die Polizei und vor allem für den damaligen Innensenator Frank Henkel (CDU), als ein Gericht nur wenige Wochen später entschied, die Räumung sei unrechtmäßig, da nicht einmal ein gültiger Räumungstitel eines Gerichts vorgelegen hätte.

Auch der zweite Anlauf der Eigentümer scheiterte im vergangenen Jahr. Der Prozess endete mit einem Versäumnisurteil gegen die Firma, weil deren Anwalt keine gültige Vollmacht vorweisen konnte. Seine Vollmacht war noch von einem ehemaligen, zwischenzeitlich verstorbenen Geschäftsführer erteilt worden. Die linke Szene feierte den Ausgang beider Prozesse, dabei waren die Klagen der Gegenseite lediglich an Formalien gescheitert. In der Sache selbst werden der Eigentümerin große Chancen auf einen Räumungstitel eingeräumt.

Ein Erfolg der Eigentümerin in der heutigen Verhandlung könnte der autonomen Szene nochmals eine Welle der Solidarität verschaffen. Ausschreitungen seien dann nicht auszuschließen, heißt es übereinstimmend bei Polizei und Verfassungsschutz. Ein Polizeisprecher sagte dazu am Wochenende, man habe die Situation im Blick und sei auf alles vorbereitet. Dennoch gibt man sich in der Behörde demonstrativ entspannt, wohl auch, weil sich die angekündigten Chaostage für die autonome Szene als Flop erwiesen. Vor allem die nicht angemeldete Demonstration am Sonnabendabend in Neukölln war ein Misserfolg für die Veranstalter. Es kamen gerade mal 150 Teilnehmer zu der Demonstration, der Aufzug endete bereits nach wenigen Hundert Metern, eine Stunde später war alles vorbei.

Rigaer 94

Entwicklung: Das Gebäude Rigaer Straße 94 ist eines der letzten noch teilweise besetzten Häuser in Berlin. Die Besetzung des gesamten Hauses erfolgte bereits 1990. In der Folgezeit kam es nach mehreren Räumungen schnell zu neuen Besetzungen. 2002 boten Senat und Bezirk den Bewohnern alternative Standorte an, was jeweils abgelehnt wurde. Auch Mietverträge zu günstigen Konditionen wurden abgelehnt.

Probleme: Derzeit sind noch eine Wohnung und die Räume der "Kadterschmiede" besetzt. Bisherige Räumungsklagen erwiesen sich als schwierig, weil das Haus mehrfach den Besitzer wechselte und danach unklar war, welche Vereinbarungen mit den Vorbesitzern bestanden.

