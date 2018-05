Berlin fordert höhere Entschädigungen für Justizopfer

Berlin. Wer zu Unrecht im Gefängnis saß oder nach einer Untersuchungshaft vor Gericht freigesprochen wird, soll künftig eine höhere Entschädigung vom Staat bekommen. Diese Position unterstützt auch Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) und der rot-rot-grüne Berliner Senat. Statt bisher 25 Euro für jeden zu Unrecht hinter Gittern verbrachten Tag sollen Justizopfer künftig pauschal 50 Euro erhalten.

Seit 2009 sei diese Summe nicht mehr erhöht worden, heißt es in Behrendts Entwurf für einen entsprechenden Senatsbeschluss. Deshalb sei es "dringend geboten, eine Erhöhung alsbald herbeizuführen". Bis 2009 wurden seit 1988 nur 20 D-Mark beziehungsweise elf Euro gezahlt.

Berlin sieht sich mit seiner Forderung im Einklang mit weiteren Bundesländern. Das rot-grün geführte Hamburg und das von einer Koalition aus Linken, SPD und Grünen regierte Thüringen haben am Freitag im Bundesrat einen fast gleichlautenden Antrag eingebracht. Berlin werde dem Anliegen eventuell beitreten, hieß es aus der Justizverwaltung. Eigentlich wollte Berlin den Antrag auch schon mit einbringen, aber es kam nicht rechtzeitig zu einem Senatsbeschluss.

Grundsätzlich hatten sich die Justizminister der 16 Bundesländer schon bei ihrer letzten Konferenz im November 2017 darauf verständigt, unschuldig festgehaltenen Bürgern mehr Geld für die erlittenen "immateriellen Schäden" während der Haft zukommen zu lassen. Eine Summe wurde aber noch nicht beschlossen. Auch der von der CSU regierte Freistaat Bayern hat im Bundesrat eine Erhöhung angemahnt, aber in seinem eigenen Antrag darauf verzichtet, eine Zahl zu nennen. Jetzt werden die Ausschüsse der Länderkammer die Details diskutieren.

Zu Unrecht in Haft saßen im vergangenen Jahr in ganz Deutschland mehrere Hundert Menschen. Genaue bundesweite Zahlen gibt es nicht, wohl aber Daten aus den Ländern. Berlin bezahlte 2017 an 77 Personen für 7641 zu Unrecht im Gefängnis verbrachte Tage Entschädigung. Die Justizkasse kostete das 191.025 Euro. Im Durchschnitt saß also jeder Betroffene drei Monate im Gefängnis und erhielt dafür 2480 Euro. In Hamburg flossen insgesamt 152.920 Euro an 87 Antragsteller.

Anwaltverein fordert etwa 100 Euro pro Tag

Der Deutsche Anwaltverein (DAV) hält die nun angepeilte Entschädigung für zu niedrig. DAV-Präsident Ulrich Schellenberg sagte, die bestehenden 25 Euro pro Tag müssten "mindestens vervierfacht" werden. Alles andere müsse als Zynismus verstanden werden, so der Berliner Rechtsanwalt. In den Niederlanden würden zum Beispiel zwischen 80 und 105 Euro pro Hafttag gezahlt.

In Deutschland besteht die Möglichkeit, mehr Geld einzuklagen, wenn sich ein materieller Schaden durch die Haftzeit nachweisen lässt, also etwa eine Firma während der Abwesenheit des Chefs Pleite gemacht oder der Untersuchungshäftling einen gut bezahlten Job verloren hat. In der Pauschale wird jedoch nicht berücksichtigt, ob ein armer oder ein reicher Menschen zu Unrecht in Haft saß oder nach einer Wiederaufnahme seines Verfahrens dann doch freigesprochen wurde. Die persönlichen Verhältnisse spielen zunächst keine Rolle. Dennoch hat ein Gutachten der Kriminologischen Zen­tralstelle von 2017 aufgezeigt, dass die Betroffenen die Entschädigung durchweg als zu niedrig empfanden.

Die von Justizsenator Behrendt und seinen Mitstreitern vorgesehene Erhöhung würde für das Land Berlin Mehrkosten in sechsstelliger Höhe auslösen. Behrendt rechnet in seiner Senatsvorlage mit 100.000 bis 150.000 Euro. Für alle Bundesländer zusammen wird mit zusätzlichen Ausgaben von rund 1,8 Millionen Euro pro Jahr gerechnet.

Der Anwaltverein geht jedoch noch weiter in seinen Forderungen. Justizopfer benötigten mehr als Geld. Ähnlich wie bei auf Bewährung freigelassenen Häftlingen sollte auch Justizopfern ein Helfer an die Seite gestellt werden. Dieser könnte bei der Suche nach Wohnung oder neuem Job unterstützen. "Unschuldig Inhaftierte werden nach ihrer Haftentlassung derzeit vom Staat alleingelassen", sagte Schellenberg. "Die Auswirkungen der Haft sind für alle gleich, unabhängig davon, ob sie zu Recht oder zu Unrecht im Gefängnis saßen", so der DAV-Präsident. Es sei "nicht nachvollziehbar", warum rechtmäßig Inhaftierte nach ihrer Entlassung oft einen Bewährungshelfer zur Unterstützung bekämen, unschuldig Inhaftierte hingegen keinerlei Ansprechpartner hätten.

Mehr zum Thema:

Innensenator für Entkriminalisierung des Schwarzfahrens

Überlastung: Justizvollzug in Deutschland droht der Kollaps

Berlins Häftlinge sollen schneller aus Haft entlassen werden