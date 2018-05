Velothon 2018: Fast alle Sperrungen wieder aufgehoben

Bis auf die Straßen im Tiergarten gilt überall in Berlin wieder freie Fahrt für Autofahrer.

Berlin. Weite Teile der Berliner Innenstadt waren in den vergangenen beiden Tagen für den Autoverkehr gesperrt. Nun wurden die Sperrungen der Velothon-Rennstrecke wieder aufgehoben. Das meldete die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) am Sonntagnachmittag.

Ausnahme bildet der Tiergarten. Erst um Mitternacht sind Yitzhak-Rabin-, Scheidemann- und Ebertstraße sowie zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Großem Stern die Straße des 17. Juni wieder frei. Diese bleibt aber zwischen Yitzhak-Rabin- und Ebertstraße noch bis Montag früh um sechs Uhr gesperrt.

