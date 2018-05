Berlin. Weil sie sich an einem Lastwagen der Berliner Feuerwehr zu schaffen machten, hat die Polizei in der Nacht zu Sonntag zwei Männer festgenommen. Die Beamten stellten einen 34-Jährigen in dem Feuerwehr-Fahrzeug in Blankenfelde, wie die Behörden am Sonntag mitteilten. Ein mutmaßlicher Komplize des Mannes wurde demnach in der Nähe mit Einbrecher-Werkzeug festgenommen. Ein Zeuge hatte die beiden Männer beobachtet und die Polizei verständigt.

( dpa )