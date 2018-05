Rentnerin in ihrer Wohnung getötet - Polizei sucht Zeugen

Maria Müller wurde Anfang Mai in ihrer Wohnung in Prenzlauer Berg tot aufgefunden. Die Mordkommission bittet um Hinweise.

Berlin. Nach dem Tod einer Seniorin in Prenzlauer Berg ermittelt die vierte Mordkommission und sucht Zeugen. Die 84-jährige Maria Müller war in den Abendstunden des 3. Mai 2018 durch ihren Sohn in ihrer Wohnung in der Wichertstraße leblos aufgefunden worden.

Eine Obduktion ergab, dass die Frau Opfer eines Tötungsdeliktes wurde und durch Gewalteinwirkung gegen den Kopf und Oberkörper starb.

Maria Müller war noch mobil und erledigte kleinere Einkäufe in Geschäften rund um ihre Wohnanschrift. Weiterhin hielt sie sich gern am nahe gelegenen Humannplatz auf.

Die Polizei fragt:

Wer kennt Maria Müller und kann Angaben zu ihr machen?

Wer hat sie noch am 2. oder 3. Mai gesehen?

Wer kann sonstige Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei den Ermittlern der 4. Mordkommission beim Landeskriminalamt Berlin in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-911444 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

