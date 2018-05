Schau zur Zukunft der Arbeit auf der "MS Wissenschaft"

Das Ausstellungsschiff "MS Wissenschaft" in Berlin am Schiffbauerdamm.

Berlin. Das Ausstellungsschiff "MS Wissenschaft" eröffnet an diesem Dienstag seine neue Ausstellung und schippert dann zu einer Tour durch 34 Städte in Deutschland. Das umgebaute Frachtschiff des Bundesbildungsministeriums zeigt im Wissenschaftsjahr 2018 die Schau "Arbeitswelten der Zukunft". Es geht um Fragen wie: Wie verändert digitale Technik das Arbeitsleben in Büros und Fabrikhallen? Was macht gute Arbeit aus? Oder: Welche Berufe wird es in Zukunft geben?

Das Schiff liegt vom 15. bis 18. Mai in Berlin nahe dem S-Bahnhof Friedrichstraße am Schiffbauerdamm. Danach geht es über Potsdam und Berlin-Wannsee nach Brandenburg/Havel und Magdeburg weiter in Richtung Norden. Letzte Station ist vom 6. bis 9. Oktober Nürnberg. Der Eintritt ist frei.

( dpa )