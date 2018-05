Berliner Museen laden am Sonntag zu kostenlosem Besuch ein

Ein Museumsbesuch kann nachdenklich stimmen, inspirieren und manchmal auch den Blick auf das Leben und die Welt verändern. In Berlin bewahren über 175 Einrichtungen Geschichte, Kunst und Wissen. Doch manchmal fehlt die Zeit oder auch das Geld, um den Kunstreichtum der Stadt zu erkunden. Der Internationale Museumsrat will zumindest Letzteres ändern und lädt am Sonntag zum Internationalen Museumstag. Bei kostenlosem Eintritt bieten viele Häuser Sonderführungen, Vorträge, Workshops und Mitmach­aktionen. Vielerorts gibt es auch einen Blick hinter die Kulissen der Museumsarbeit. Das Programm der 41. Ausgabe steht unter dem Motto "Netzwerk Museum: Neue Wege, Neue Besucher" und will damit auch Menschen in den Blick nehmen, die bislang noch nicht zum Stammpublikum zählen.

Zur bundesweiten Auftaktveranstaltung lädt der Deutsche Museumsbund in die Gemäldegalerie am Kulturforum. Dort wird Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) um 13 Uhr den Museumstag mit einem Festakt eröffnen. Er ist derzeit Bundesratspräsident und damit traditionell der Schirmherr der Veranstaltung. "Museen sind kulturelles Gedächtnis und zugleich Orte gesellschaftlicher Diskussion", erklärte er im Vorfeld. Der Senat arbeite daran, mehr Bürger für die Angebote zu interessieren – unter anderem durch den zeitweiligen Verzicht auf Eintrittsgelder.

Am Kulturforum gibt es neben einer Podiumsdiskussion zur Zukunft der Museen ein vielfältiges Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm für Kinder und Familien. Auch der Eintritt in alle Museen dort ist kostenlos. Die anderen Häuser der Staatlichen Museen – etwa auf der Museumsinsel – beteiligen sich allerdings nicht.

Kostenlose Führungen

Dafür sind mehr als 40 andere In­stitutionen dabei, etwa das Bröhan-, das Brücke- und das Käthe-Kollwitz-Museum, das Technik- und das Naturkundemuseum. Im Deutschen Historischen Museum locken die Dauerausstellung zur deutschen Geschichte und die Sonderschau zur deutschen Tugend des Sparens. Diverse Einrichtungen laden zu kostenlosen Führungen ein: Darunter die Archenhold-Sternwarte in Alt-Treptow, bei der man um 15 Uhr eine Stunde lang das größte Linsenfernrohr der Welt und den aktuellen Sternenhimmel anschauen kann. Eine Stunde vorher, um 14 Uhr, können Kinder dort bei der "unterhaltsamen Mondkunde" Interessantes über den Himmelskörper lernen.

Beim Netzwerk für Gesundheit der Vivantes (ehemalige Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik) gibt es von 13 bis 17 Uhr stündlich Führungen durch eine Ausstellung, die sich mit der Geschichte der damaligen Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik von der Gründung 1880 bis in die frühe Nachkriegszeit beschäftigt. Im Tränenpalast wird kostenlos durch die Ausstellung "Tränenpalast. Ort der deutschen Teilung" begleitet. Am historischen Ort wird gezeigt, wie es zur Gründung der zwei deutschen Staaten und zum Bau der Berliner Mauer kam, wie Zoll- und Passkontrollen und die Überwachung am Grenzübergang Friedrichstraße funktionierten. Auch andere Erinnerungsstätten wie die Gedenkstätte Hohenschönhausen und die Topographie des Terrors beteiligen sich am Internationalen Museumstag.

Auch Brandenburg erwartet vielfältiges Programm

In Brandenburg öffnen bei freiem Eintritt insgesamt 90 Häuser ihre Türen. Allein in Potsdam reicht das Angebot von Film und Literatur über Natur und Kunst bis zur Geschichte. "Der Internationale Museumstag bietet Besucherinnen und Besuchern eine hervorragende Gelegenheit, die Vielfalt und Hochwertigkeit der Potsdamer Museumslandschaft kennenzulernen und sich von den Besonderheiten der einzelnen Häuser begeistern zu lassen", sagte die Beigeordnete für Bildung, Kultur und Sport, Noosha Aubel. Im Kleist-Museum in Frankfurt (Oder) dreht sich alles um die Briefe und Handschriften von Heinrich von Kleist. Neben Ausstellungsführungen können Gäste sowohl mitgebrachte private Familienbriefe als auch originalgetreue Nachbildungen von Kleist-Briefen entziffern.

Das Zuchthaus Brandenburg-Görden zeigt eine neue Dauerausstellung: Mit Fotos, Häftlingsbiografien und zahlreichen Medienstationen wird die Geschichte des Strafvollzugs in Brandenburg an der Havel von 1918 bis heute erzählt.

In Deutschland nehmen knapp 1700 Ausstellungshäuser mit über 4000 Aktionen am Internationalen Museumstag teil. Dieser wird jedes Jahr im Mai vom Internationalen Museumsrat ausgerufen.

Unter www.museumstag.de kann man gezielt nach Berliner Angeboten suchen.



( dpa/char )