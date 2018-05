Vivantes sieht Grenze beim Wachstum der Patientenzahlen

Berlin. Der landeseigene Gesundheitsversorger Vivantes sieht eine Grenze beim Wachstum der Patientenzahlen in seinen Kliniken erreicht. "Bei den Fallzahlen sind wir inzwischen an einem Limit angekommen. Wir haben eine überdurchschnittliche Auslastung", sagte Andrea Grebe, Vorsitzende der Vivantes-Geschäftsführung, der Berliner Morgenpost in einem Interview.

Berlin habe in den vergangenen Jahren immer ein höheres Wachstum bei den behandelten Patienten als im Bundesdurchschnitt verzeichnet, und Vivantes habe sogar noch über dem Berliner Durchschnitt gelegen. 2017 fiel die Steigerung aber deutlich geringer aus als in den Vorjahren.

Allerdings habe man einen Anstieg der schweren Fälle registriert. "Das entspricht unserer medizinischen Strategie, denn leichtere Fälle können auch ambulant von niedergelassenen Ärzten versorgt werden", sagte Grebe.

Vivantes will Ausbildung von Fachkräften ausbauen

Vivantes wolle die Ausbildung von Fachkräften stark ausbauen, das betreffe Fachärzte und Pflegekräfte, aber auch Hebammen und OP-Assistenten, erklärte die Unternehmenschefin. "Mit unserem Institut für berufliche Bildung im Gesundheitswesen haben wir rund 1000 Ausbildungsplätze, davon die meisten für Pflegeberufe. In den nächsten drei Jahren wollen wir die Zahl der Pflegeausbildungsplätze verdoppeln auf dann insgesamt 1600 Plätze." Dabei will das Unternehmen auch mit dem ebenfalls landeseigenen Universitätsklinikum Charité kooperieren. "Wir führen dazu konstruktive Gespräche, sie sind weit fortgeschritten", sagte Grebe. "Wir wollen gemeinsam etwas Großes aufbauen." Auch die Charité hatte angekündigt, in ihrer Akademie mehr Pflegekräfte auszubilden.

Vom Land Berlin forderte sie verstärkte Investitionen in die Krankenhäuser. In den Jahren des Spardiktats sei ein immenser Investitionsstau aufgebaut worden. Zwar sei Berlin im Bundesländervergleich nicht mehr Schlusslicht bei den Investitionen in Kliniken, die eingeleitete Trendumkehr reiche aber bei Weitem noch nicht. Angesichts des Berliner Haushaltsüberschusses von 2,1 Milliarden Euro im vergangenen Jahr sei ein weiterer Aufwuchs der Mittel dringend erforderlich. In den vergangenen Jahren steckte Vivantes immer zweistellige Millionenbeträge in die Modernisierung und den Ausbau seiner Klinika – obwohl solche Investitionen eigentlich Aufgabe des Landes sind. Allerdings kommt derzeit kein Bundesland seinen Investitionsverpflichtungen im Klinikbereich nach.

Senat bildet Kommission für die "Gesundheitsstadt 2030"

Insbesondere das größte Neubau- und Sanierungsvorhaben bei Vivantes, das Klinikum Neukölln, könne weder aus den jährlichen Investitionspauschalen des Landes noch aus Eigenmitteln des Konzerns finanziert werden, sagte Grebe. Die Kosten werden auf 600 Millionen Euro geschätzt. Das Klinikum ist einer der größten Klinikstandorte in Deutschland mit insgesamt rund 1400 Betten. Die Baumaßnahme erstreckt sich über zehn bis 15 Jahre. Gebaut wird im laufenden Betrieb, unterteilt in mehrere Abschnitte. Möglich macht das ein Neubau, in den Rettungsstelle, OPs, Intensivmedizin sowie Bettenstationen ziehen. "Mit dieser Ausweichfläche können wir Zug um Zug das Haupthaus sanieren", erläuterte Grebe.

Vivantes und Charité spielen auch eine große Rolle im Konzept des Senats für die "Gesundheitsstadt Berlin 2030". Dazu hat der Regierende Bürgermeister und Wissenschaftssenator Michael Müller (SPD) eine Zukunftskommission einberufen. Die elf Mitglieder der Kommission sollen Empfehlungen entwickeln, wie Berlin als Gesundheitsstadt weiterentwickelt werden kann. Die Experten, darunter Wissenschaftler, Unternehmens- und Verbandsvertreter, kommen alle nicht aus Berlin. Vorsitzender des Gremiums ist der Mediziner und SPD-Bundestagsabgeordnete Karl Lauterbach, sein Stellvertreter ist Heyo Kroemer, Dekan der Universitätsmedizin Göttingen. Am Mittwoch will Müller Ziele und Aufgaben der Kommission vorstellen. Berlin wird von Experten ein hohes Potenzial im Gesundbereich bescheinigt. In der Stadt seien Wissenschaft und Forschung, Unternehmen und Krankenhäuser konzentriert.

