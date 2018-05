Dardai sieht Platz 10 als "gutes Fundament"

Berlin. Die Sportliche Leitung von Hertha BSC hat das Abschneiden in der abgeschlossenen Saison trotz des misslungenen Endes als positiv eingeordnet, sieht aber Potenzial für eine Steigerung. "Es ist ein gutes Fundament", erklärte Trainer Pal Dardai nach dem 2:6 des Berliner Fußball-Bundesligisten am 34. Spieltag gegen RB Leipzig. "Wir haben sehr viele junge Spieler integriert. Dafür ist Platz zehn top", ergänzte der Ungar. "Wir haben ein stabile Bundesligasaison gespielt", ergänzte Manager Michael Preetz.

Mehr sei nicht drin gewesen in dieser Saison, bemerkte Preetz nach der ungewohnten Doppelbelastung Liga und Europa League: "Jedes Mal, wenn wir den Anschluss nach oben hergestellt hatten und die Chance hatten, uns abzusetzen, haben wir das nicht hinbekommen." Aber für Hertha BSC sei es noch viel wichtiger gewesen, "dass wir eigentlich nie in Gefahr gekommen sind. Wenn man sieht, wer jetzt in die 2. Liga muss, dann verstehen alle, was ich in den letzten Jahren gemeint habe, wenn ich gesagt habe, es geht immer erst um die Etablierung."

Deshalb stehe "unter dem Strich ein positives Fazit", sagte Preetz weiter. "Ziel war Top Zehn, das haben wir geschafft", resümierte Coach Dardai und schaute schon ein wenig voraus: "Vielleicht erhöht der Manager ein bisschen den Druck und wir müssen uns andere Ziele setzen." Preetz wollte allerdings "am Ende der abgelaufenen Saison über Ziele in der neuen Saison" nicht reden: "Wir müssen von Beginn weg schauen, dass wir stabil sind und punkten. Dass wir uns weiterentwickeln wollen punktemäßig und spielerisch, ist klar. Was das konkret bedeutet, werden wir erst mit den Jungs besprechen, wenn der Kader steht."

( dpa )