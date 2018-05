Polizei stoppt unangemeldete Demo in Neukölln

Berlin. Eine unangemeldete Demonstration von Linksextremisten beschäftigt am Sonnabendabend die Berliner Polizei in Neukölln. Etwa 200 bis 250 Demonstranten zogen nach 18 Uhr am Herrfurthplatz los. Die Demo-Teilnehmer waren zuvor in kleinen Gruppen am Herrfurthplatz, als sie plötzlich aufsprangen und sich zu einem Zug formierten.

Vom Herrfurthplatz liefen sie in die Weisestraße. Dort kam es kurzzeitig zu Rangeleien mit Beamten, die Spitze des Zuges wurde gestoppt und eingekreist. Eine dahinter laufende Gruppe wusste offenbar nicht so recht, was sie will. Einige Teilnehmer verließen die Demo bereits wieder.

Die Kreuzung Herrfurth-/Weisestraße am Sonnabend

Foto: Andreas Gandzior

Die Polizei forderte die Demonstranten mehrfach auf, einen Verantwortlichen zu benennen, mit dem der weitere Ablauf der Demo besprochen werden kann. Andernfalls, so kündigt die Polizei an, werde sie die Demonstranten nicht weiter laufen lassen. Die Aufforderung blieb bislang vergeblich. Außer Buh-Rufen und Pfiffen gab es keine Reaktion. Zwischenfälle gibt es bislang nicht, eine kurze Rangelei hatten die Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle.

Eine Gruppe von Linksextremisten hatte bereits am Mittwoch zu sogenannten Chaos-Tagen in Berlin aufgerufen und in dem Zusammenhang eine unangemeldete Demonstration am Herrfurthplatz in Neukölln angekündigt.

Mehr zum Thema:

Polizei-Gruppenwagen auf Rigaer Straße mit Steinen beworfen

Prozess um Rigaer Straße: Linksautonome wollen "Chaostage"

( ag/hhn )