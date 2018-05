Internationaler Museumstag 2018 in Berlin - Tickets & Programm

Mit Aktionen und Sonderführungen beteiligten sich am Sonntag zahlreiche Berliner Museen am Museumstag: Alle Infos zu Programm & Tickets.

Startschuss für den internationalen Museumstag. Am Sonntag (13. Mai) laden in Berlin zahlreiche Museen mit Aktionen, Sonderführungen, Ausstellungen und exklusiven Einblicken hinter die Kulissen die Hauptstädter dazu ein, ihre Museen neu zu entdecken.

Der Museumstag wird jährlich im Mai vom Internationalen Museumsrat ICOM ausgerufen und findet im Jahr 2018 bereits zum 41. Mal statt. Er soll auf die Bedeutung und Vielfalt der Museen aufmerksam machen. Dieses Jahr steht er unter dem Motto "Netzwerk Museum: Neue Wege, neue Besucher".

Museumstag 2018: Auftakt am Kulturforum

Die Auftaktveranstaltung zum diesjährigen Museumstag findet am Sonntag ab 13:00 Uhr in der Gemäldegalerie am Kulturforum statt. Am Kulturforum gibt es neben einer Podiumsdiskussion zur Zukunft der Museen ein vielfältiges Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm für Kinder und Familien.

Das Berliner Kulturforum im Überblick

Von 12 bis 17 Uhr finden unter dem Titel "Halten Sie Ausschau!" thematische Kurzführungen durch die Gemäldegalerie statt. Kinder und Familien sind eingeladen, an "Entdeckungen in der Gemäldegalerie" teilzunehmen. Anschließend können sie in einem offenen Workshop im Foyer des Kulturforums künstlerisch tätig werden. Die Teilnahme an den Angeboten und der Eintritt in Museen am Kulturforum ist kostenfrei.

Programm: Diese Museen beteiligen sich

Mehr als 40 Museen in Berlin, beispielsweise das Bröhan-, das Brücke- und das Käthe-Kollwitz Museum, das Technik- und das Naturkundemuseum bieten freien Eintritt. Im Deutschen Historischen Museum lockt die Dauerausstellung zur Deutschen Geschichte und die Sonderschau zur deutschen Tugend des Sparens.

Museumstag: Das Deutsche Historische Museum beteiligt sich

Foto: Wolfgang Kumm / dpa

Im Trabi Museum können die Besucher kostenlos in die Geschichte des Trabants eintauchen und alles über das einstige Prachtstück ostdeutscher Automobilbautechnik erfahren. Speziell für Kinder bietet die Archenhold-Sternwarte um 14:00 Uhr die Vorführung "Als der Mond zum Schneider kam". Freien Eintritt genießen Besucher unter anderem im Museum Kesselhaus Herzberge, im Museum für Naturkunde, im Energie-Museum Berlin, im Deutschen Technikmuseum und dem Museum für Kommunikation Berlin. Auch zahlreiche Erinnerungsstätten beteiligen sich - wie der Tränenpalast, die Gedenkstätte Hohenschönhausen und die Topographie des Terrors.

Hier finden Sie das vollständige Programm des Internationalen Museumstages

41. Internationaler Museumstag in Berlin, Sonntag, 13. Mai 2018, zahlreiche beteiligte Museen in Berlin, Auftaktsveranstaltung ab 13:00 Uhr am Berliner Kulturforum, Matthäikirchplatz, 10785 Berlin; Weitere Infos unter museumstag.de