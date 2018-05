Wegen des Velothons müssen Berliner Autofahrer am Sonntag mit massiven Einschränkungen rechnen. Alle Sperrungen im Überblick.

Radrennen in Berlin

Radrennen in Berlin Velothon: Wann die Straßen wieder freigegeben werden

Berlin. Am Sonnabend sind bereits die Kinder beim Velothon gestartet. Am heutigen Sonntag ist das große Radrennen, und Autofahrer müssen mit Einschränkungen rechnen. Aber bereits am Vormittag werden mit dem Abschnitt zwischen Dahlem und Mariendorf die ersten Straßen wieder freigegeben.

Mittag: Um 12 Uhr folgt die Freigabe unter anderem von Charlottenburger Chaussee, Spandauer Damm, Otto-Suhr-Allee sowie Hardenberg-, Budapester- und Kurfürstenstraße. Kurz darauf sollen auch die Havelchaussee sowie der Kronprinzessinnen- und Hüttenweg wieder freigegeben werden. Bis 13.15 Uhr sind alle Straßen in Steglitz-Zehlendorf wieder befahrbar.

Grafik vergrößern

Nachmittag: Ab 15.25 Uhr werden auch die Straßen in Tempelhof-Schöneberg wieder geöffnet. Die Sperrungen auf der B 101 und der B 96 werden aufgehoben. Bis 16 Uhr folgen Neukölln, Friedrichshain-Kreuzberg sowie zum großen Teil Mitte (Karl-Marx-Allee, Karl-Liebknecht-, Tor-, Friedrich- und Reinhardtstraße). Mit Ausnahme der Straße des 17. Juni in östlicher Richtung wird auch der Bereich um den Großen Stern wieder freigegeben.

Nacht: Erst um Mitternacht sind Yitzhak-Rabin-, Scheidemann- und Ebertstraße sowie zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Großem Stern die Straße des 17. Juni wieder frei. Diese bleibt aber zwischen Yitzhak-Rabin- und Ebertstraße noch bis Montag früh um sechs Uhr gesperrt.

( ps )