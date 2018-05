Mann verletzt zwei Polizisten in Kreuzberg

Berlin. Ein junger Mann soll in Berlin-Kreuzberg zwei Polizisten geschlagen und verletzt haben. Am frühen Samstagmorgen beobachteten die Ermittler den 19-Jährigen in der Straße vor dem Schlesischen Tor beim Handeln mit Drogen, wie die Behörden am selben Tag mitteilten. Als ein Beamter ihn stellen wollte, schlug der junge Mann ihm demnach ins Gesicht. Der 19-Jährige konnte anschließend gefasst werden. Im Polizeiauto habe er einen weiteren Polizisten mit Kopf- und Kniestößen angegriffen. Beide Beamten konnten wegen der Verletzungen ihren Dienst nicht fortsetzen.

Die Polizisten konnten zuvor weggeworfene Drogen dem 19-Jährigen zuordnen. Außerdem fanden die Beamten ein als gestohlen gemeldetes Telefon bei dem jungen Mann. Nachdem der 19-Jährige identifiziert wurde, kam er auf freien Fuß. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

( dpa )