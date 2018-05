Herthas Torunarigha in Startelf - Leipzigs Orban auf Bank

Berlin. Jordan Torunarigha kehrt nach einer Denkpause im Saisonfinale von Hertha BSC gegen RB Leipzig in die Startformation zurück. Der 20 Jahre alte Defensivspieler rückt am Samstag (15.30 Uhr) in die Innenverteidigung neben Karim Rekik. Nach öffentlicher Kritik an seiner Reservistenrolle über soziale Netzwerke war Torunarigha beim 1:3 bei Hannover 96 von Coach Pal Dardai nicht in den Kader berufen worden. Der zuletzt angeschlagene Innenverteidiger Niklas Stark sitzt auf der Bank. Wie bereits angekündigt steht Mitchell Weiser, der zu Bayer Leverkusen wechselt, nicht im Kader.

Bei Leipzig ist Abwehrchef Willi Orban nach seiner Sperre zu Beginn Ersatz. Die zentrale Defensive bilden zunächst Ibrahima Konaté und Dayot Upamecano. Mittelfeld-Ass Naby Keita darf in seinem letzten Pflichspiel für RB vor dem Wechsel zum FC Liverpool zu Beginn ran. Für Leipzig geht es zum Saisonabschluss noch um die Qualifikation für die Europa League, bei Schützenhilfe ist sogar noch die Champions League drin. Hertha kann sich nicht mehr von Platz zehn verbessern.

( dpa )