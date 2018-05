Vier Verletzte nach Massenschlägerei an Berliner U-Bahnhof

Berlin. Bei einer Massenschlägerei mit knapp 30 Beteiligten sind vier Menschen in Berlin verletzt worden. Zwei Gruppen mit jeweils 10 bis 15 Beteiligten seien in der Nacht zum Samstag am U-Bahnhof Elsterwerdaer Platz in Marzahn-Hellersdorf aneinandergeraten, sagte eine Polizeisprecherin. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Ein 47-Jähriger und sein 17 Jahre alter Sohn seien so verletzt worden, dass sie ins Krankenhaus kamen. Ein 17-jähriges Mädchen erlitt eine Augenverletzung, verließ die Klinik laut Polizei aber wieder. Ein leicht verletzter 16-Jähriger habe eine Behandlung abgelehnt.

Die Polizei ermittelt nun gegen zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Landfriedensbruchs. Was der Grund für die Auseinandersetzung war, konnte die Polizeisprecherin zunächst nicht sagen.

Die Polizei sei gegen 1.10 Uhr alarmiert worden. Zeugen hätten auch von Menschen im Gleisbett berichtet, so die Sprecherin. Die Beamten vor Ort hätten dies nicht mehr feststellen können. Der Zugverkehr sei allerdings etwa eine dreiviertel Stunde beeinträchtigt gewesen wegen des Einsatzes.

( dpa )