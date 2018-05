Berliner AfD will „spätestens 2021“ mitregieren

Berlins AfD-Landes- und Fraktionschef Georg Pazderski hat den Anspruch seiner Partei unterstrichen, in Zukunft in der Hauptstadt mitzuregieren. "Ich sage hier klipp und klar: Wir wollen spätestens 2021 den Regierungswechsel", sagte er am Samstag auf einem AfD-Landesparteitag in Lichtenrade. "Und der wird nur mit uns kommen."

Leider sei die CDU in Berlin soweit nach links gerutscht, "dass sie sich anders als ihre Parteifreunde in Brandenburg oder Sachsen-Anhalt nicht traut, gegen Rot-Rot-Grün auf ein bürgerliches Bündnis zu setzen", meinte Pazderski. Wenn sich CDU und FDP weiter zierten, mit der AfD zu sprechen, sei das der beste Weg, Rot-Rot-Grün in Berlin für immer an der Macht zu halten.

Die AfD sei bereit, Verantwortung zu übernehmen, so Pazderski. Sie werde aber ihre Kernpositionen nicht aufgeben und eine "Partei mit Ecken und Kanten" bleiben. "Wir verstehen uns als die Anti-Establishment-Partei."

Leitantrag zur Förderung des Wohneigentums

In der stärkeren Förderung von Wohneigentum sieht die AfD einen erfolgversprechenden Weg gegen die stark steigenden Mieten in Berlin. "Wohneigentum schützt vor Altersarmut", sagte der AfD-Abgeordnete Harald Laatsch bei der Vorstellung eines Leitantrages "Wir wollen, dass auch Busfahrer, Polizisten und Krankenschwestern Wohneigentum erwerben können."

Laatsch verwies darauf, dass die Eigentumsquote in Deutschland deutlich niedriger sei als in anderen europäischen Staaten. Sie liegt hierzulande nach unterschiedlichen Angaben bei rund 40 bis 50 Prozent, in Berlin bei lediglich 15 Prozent.

In dem Leitantrag, der den Delegierten zur Beschlussfassung vorlag, fordert die AfD, gerade Familien beim Erwerb von Wohneigentum stärker zu unterstützen. Arbeitnehmern ohne das nötige Eigenkapital soll nach ihren Vorstellungen die Investitionsbank Berlin (IB) als Kreditbürge zur Verfügung stehen. Zudem regte die AfD den "vergünstigten Erwerb von Wohneigentum für Einheimische" an und fordert, Genossenschaften und Baugemeinschaften bei der Vergabe von Bauland bevorzugt zu behandeln.

( BM/dpa )