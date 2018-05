Fußball Hertha will Sieg zum Saison-Abschluss gegen RB Leipzig

Berlin. Hertha BSC will einen positiven Abschluss der Saison in der Fußball-Bundesliga feiern. Die Berliner empfangen heute (15.30 Uhr) im heimischen Olympiastadion RB Leipzig, für den es noch um die Qualifikation für den Europapokal geht. Als derzeitiger Zehnter kann sich das Team von Trainer Pal Dardai auch bei einem Sieg nicht mehr in der Tabelle verbessern. Seit dem Wiederaufstieg hat Hertha sein letztes Heimspiel einer Saison nicht mehr gewonnen. Für die Partie gegen Leipzig steht U21-Europameister Mitchell Weiser vor seinem Wechsel zu Bayer Leverkusen nicht im Kader. Julian Schieber darf hingegen vor seinem Abgang auf einen letzten Einsatz hoffen.

( dpa )