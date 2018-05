Streit zwischen Fans von A-Junioren eskaliert

Berlin. Fans sind während des Pokalendspiels des Berliner Fußball-Verbandes zwischen dem SC Staaken und TeBe Berlin in Tiergarten aufeinander losgegangen und haben Ordner verletzt.

Zunächst provozierten sich die Anhänger der beiden A-Jugendmannschaften am Donnerstag im Poststadion an der Lehrter Straße mit Sprüchen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.