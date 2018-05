„Michael strahlt Ruhe und Gelassenheit aus“

Berlin/Lissabon. Obwohl ich seit Jahren den Eurovision Song Contest besuche, um mit meinem Mann auf www.eurovisionen.eu darüber zu bloggen, werde ich, wenn am Sonnabend die Eurovisionsfanfare ertönt, meine ganze Ruhe und Professionalität als Berichterstatter verlieren und ein nervliches Wrack sein, denn es ist Michael, mein Halbbruder, der für Deutschland an den Start gehen wird.

Gegen 22 Uhr wird das Licht in der Arena in Lissabon ausgehen – und während einer 45-sekündigen "Postcard", die Michael beim Gleitschirmfliegen auf Madeira zeigt –, bricht auf der Bühne Hektik aus: die Requisiten Serbiens müssen abgeräumt, die Deutschlands aufgebaut werden. Gelingt es, eine fünf Meter hohe Projektionswand in der kurzen Zeit aufzublasen und einsatzbereit an der richtigen Stelle zu platzieren? Michael wird sich davor aufstellen, und ein In-Ear-Monitor wird ihm das Zeichen zum Einsatz geben. Dann muss jeder Ton sitzen, und es bleibt nur noch zu hoffen, dass "You Let Me Walk Alone", sein Song über unseren gemeinsamen Vater, das europäische und australische Publikum anspricht und berührt.

Das Bewusstsein, in der größten Musikshow der Welt aufzutreten, lässt niemanden kalt. Doch Michael strahlt seit Tagen Ruhe und Gelassenheit aus. Sein Plan: Durchatmen, früh schlafen und sich nicht zu sehr von den Wettquoten verrückt machen zu lassen, die vor zwei Tagen anfingen, Michaels Lied von einem Platz 15 langsam aber sicher in die Top fünf aufsteigen zu lassen. Beim ESC, der Europameisterschaft der Pop-Musik, bekommt jeder Teilnehmer eine Superstar-Aura verpasst: Fans warten vor dem Delegationsbus, vor dem Eingang zur Halle und wollen Selfies mit ihren Stars. Und wenn alles gut läuft – und für Michael lief es gut – kommen dazu Interviews, Drehtermine und ein Empfang beim deutschen Botschafter. Diese 'ESC-Bubble' führt nicht selten dazu, dass die Teilnehmenden erst abheben und danach bitter abstürzen.

Nicht so Michael: Interessiert und begeisterungsfähig beobachtet er das Geschehen und die Aufmerksamkeit, ohne sie für selbstverständlich zu erachten. So begeistern ihn beispielsweise die abenteuerlichen Manöver der Motorrad-Eskorte der Polizei, die den Bus der deutschen Delegation durch den Berufsverkehr von Lissabon geleitet. Aber er realisiert eher nur im Hinterkopf, dass der Aufwand in diesem Moment nur für ihn stattfindet. Viel Zeit zum Nachdenken bleibt Michael auch gar nicht. Jederzeit muss er abliefern. Jede Geste, jeder Blick werden von Fans und Presse genauestens beobachtet. Da hilft die Unterstützung des Teams vom NDR, seiner Fans und seiner Familie. Er fühlt sich wohl, zumal seine Freundin ihm die Woche zur Seite stand. Einen freien Tag hatten die beiden – für Strand und Küste. Wozu mache ich mir also noch Sorgen. Stolz bin ich sowieso schon lange auf Michael!

Marc Schulte war bis 2016 Bezirksstadtrat von Charlottenburg-Wilmersdorf

Public Viewing

Am Sonnabend ist es wieder so weit: Millionen Deutsche fiebern mit, wenn die 26 Finalisten des Eurovision Song Contest in Lissabon an den Start gehen – und drücken natürlich dem deutschen Teilnehmer Michael Schulte die Daumen. Er startet auf Platz elf mit "You Let Me Walk Alone". Das Finale wird am Sonnabend ab 20.15 Uhr live in der ARD ausgestrahlt. Wer den Abend nicht zu Hause vor dem Fernseher verbringen möchte, hat in Berlin die Auswahl: Bars, Clubs und Cafés laden zum Public Viewing ein. Die Berliner Morgenpost stellt einige von ihnen vor.

Club A 18, Wasgenstraße 75, Zehlendorf. Beginn: 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Ab 16 Jahren. Tel.: 8039401. Internet: www.club-a18.de

ART Stalker, Kaiser-Friedrich-Straße 67, Charlottenburg. Beginn: 20 Uhr, Der Eintritt ist frei. Tel.: 22052960. Mehr Infos.

Pfefferberg Haus 13, Schönhauser Allee 176, Prenzlauer Berg. Beginn: 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Tel.: 44383471. Mehr Infos.

Rauschgold, Mehringdamm 63, Kreuzberg. Beginn: 20 Uhr, Der Eintritt ist frei. Tel.: 92274178. Mehr Infos.

SchwuZ, Rollbergstraße 26, Neukölln. Beginn: 19 Uhr, Der Eintritt ist frei. Tel.: 57702270. Netz: www.schwuz.de/calendar/

Sonntags-Club e. V., Greifenhagener Straße 28, Prenzlauer Berg, Beginn: 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Tel.: 4497590. Infos im Netz.

Wildenbruch Bar, Wildenbruchstraße 68, Neukölln. Beginn: 20.15 Uhr. Der Eintritt ist frei. Tel.: 68974782. Internet: wildenbruch.berlin/events-termine/

FC Magnet Bar, Veteranenstraße 26, Mitte, ab 20.15 Uhr. Der Eintritt ist frei. Tel.: 24352455. Internet: www.fcmagnetbar.de/news

Freiluftkino Kreuzberg, Mariannenplatz 2, Kreuzberg. Beginn: 20.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Tel.: 29361628. Internet: www.freiluftkino-kreuzberg.de/