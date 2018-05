Jüdische Familie wird in Berliner Restaurant nicht bedient

Wie es zu dem antisemitischen Angriff in Prenzlauer Berg kam Der Angreifer schlug mit einem Gürtel auf einen Kippa tragenden Israeli ein. Das Opfer filmte - und erzählt im Video, was passierte.

In einem italienischen Restaurant am Gendarmenmarkt hat sich ein mutmaßlich antisemitischer Vorfall ereignet.

Berlin. Wie erst jetzt bekannt wurde, hat sich vor gut einer Woche ein mutmaßlicher antisemitischer Vorfall in einem italienischen Restaurant in Mitte am Gendarmenmarkt zugetragen. Den Fall vom 4. Mai dieses Jahres hat die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS) öffentlich gemacht. Die vom Senat unterstützte Einrichtung trägt antisemitische Vorfälle und Angriffe zusammen und macht sie in den sozialen Netzwerken und auf ihrer Internetseite publik.

Bei dem Ereignis am 4. Mai soll eine jüdische Familie, die auch als solche erkennbar war, in einem Restaurant nicht bedient worden sein, obwohl Gäste, die später in das Lokal kamen, bedient wurden. Nach Angaben von Rias trug der Vater eine Kippa und die Mutter religiösen Schmuck. Der Sohn des Paares hielt einen Luftballon mit der Aufschrift "I like Israel" in der Hand.

Als der Familienvater nachfragte, sagte man ihm, sie säßen am falschen Tisch. Trotz mehrmaliger Nachfrage wurde der Berliner Familie kein anderer Tisch zugewiesen. In dem Gespräch mit der Informationsstelle gab der Vater an, dass er die Angestellten des Lokals damit konfrontiert habe, dass Juden wohl nicht bedient würden. Ihm wurde signalisiert, sie sollten das Restaurant verlassen.

"Die Familie hat uns am 4. Mai angeschrieben und wir haben in mehreren persönlichen Gesprächen und in Telefonaten den Vorfall besprochen", erklärt Rias-Projektleiter Benjamin Steinitz. Nach eingehender Prüfung habe man sich vier Tage später, am 8. Mai, entschlossen, darüber zu schreiben.

Für Steinitz sei ausschlaggebend gewesen, dass dem Familienvater auf die Frage, ob Juden nicht bedient werden, nicht geantwortet wurde. "Unsere Aufgabe ist es, den Vorfall zu verstehen und öffentlich zu machen. Für eine Prüfung und eine mögliche juristische Aufarbeitung haben wir die Familie an Antidiskriminierungs-Fachprojekte weiter vermittelt." Das Restaurant wollte sich am Freitag zu dem Vorfall nicht äußern, bat aber um eine schriftliche Anfrage.

