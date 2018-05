Massive Mängel beim Brandschutz in Berlin

So verläuft eine typische Nachtschicht bei der Feuerwehr Berlins Feuerwehrmänner arbeiten in Doppelschichten und haben 2016 über 500.000 Überstunden angehäuft. Wir waren eine Nacht dabei.

Berlin. Die Berliner Feuerwehr schlägt Alarm. Weil in Berlin in den vergangenen Jahren viele sogenannte Parkraumordnungen geändert wurden, die statt des parallelen das senkrechte Parken erlauben, sind viele Straßen zu eng für die Leiterwagen. Das hat zur Folge, dass Menschen im Fall eines Brandes nicht mehr aus oberen Stockwerken gerettet werden könnten. Gutachter kommen zu dem Schluss, dass es eine berlinweit einheitliche Lösung geben müsste, um dieses Problem zu lösen. Doch Bezirke und Verwaltungen schieben die Verantwortung weg.

Der Berliner Morgenpost sind mehrere Fälle von Altbauten bekannt, in denen die Feuerwehr Personen im Falle eines Brandes aus oberen Stockwerken nicht mehr retten könnte. Dann wären die Bewohner in einer Feuerfalle gefangen. "Die Problematik ist der Berliner Feuerwehr bekannt und wurde an deren übergeordnete Behörde, die Senatsverwaltung für Inneres und Sport, kommuniziert", heißt es auf Anfrage der Berliner Morgenpost bei der Feuerwehr, die auch schon die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen über das Problem informierte.

"In der Vergangenheit wurden durch die Tiefbauämter in verschiedenen Bezirken die Parkraumordnungen geändert, ohne die Berliner Feuerwehr zu beteiligen. Die Berliner Feuerwehr hat hierauf alle Bezirksämter angeschrieben und darauf hingewiesen", sagte ein Feuerwehr-Sprecher.

"Es ist in Berlin alles wie immer. Keiner ist zuständig"

Um was geht es? Drehleitern der Feuerwehr benötigen eine Aufstellfläche von elf Meter Länge und 5,5 Meter Breite. Genau das ist aber in Berlin vielfach nicht der Fall. In einem aktuellen Verfahren an der Oderberger Straße in Prenzlauer Berg beklagt ein Vermieter, dass in seinem Haus der Brandschutz nicht mehr gewährleistet sei. In seiner Korrespondenz mit Verwaltungen und Bezirken wird der Mann von einer Stelle zur nächsten geschickt. In einem Schreiben des stellvertretenden Bezirksbürgermeisters Vollrad Kühn (Grüne) an den Vermieter schreibt der Bezirkspolitiker, dass diese Problematik stadtweit geklärt werden müsste. Doch in der zuständigen Bauverwaltung verweist man an die Tiefbauämter in den einzelnen Bezirken. "Es ist in Berlin alles wie immer. Keiner ist zuständig", sagt ein mit dem Fall betrauter Beamter.

Dabei ist die Problematik nicht neu. Die Architektenkammer Berlin ist deshalb schon bei der Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) vorstellig geworden. Denn das Thema betrifft nicht nur Bestandsbauten. Berlin brauche bis zum Jahr 2030 ungefähr 194.000 neue Wohnungen, heißt es in einem Schreiben der Kammer. Allerdings würden viele Genehmigungen nicht erteilt, weil unter anderem der Brandschutz nicht gewährleistet werden könne und Stellflächen für die Feuerwehr fehlten. Die Kammer fordert daher: "Die sichere Erschließung durch öffentliche Straßen muss wiederhergestellt werden."

Eine Statistik, wie viele bestehende Häuser in Berlin aktuell von den Brandschutzmängeln betroffen sind, gibt es aufgrund des Zuständigkeitschaos nicht. In Berlin wurden im Rahmen der Einführung von Tempo-30-Zonen in vielen Straßen senkrechte Parkplätze geschaffen – so sollten mehr Parkplätze geschaffen und Straßen schmaler gemacht werden, um so das Tempo zu reduzieren. Diese Entscheidungen wurden von den Verkehrsbehörden aber massenhaft ohne Stellungnahmen der Feuerwehr getroffen.

"Können bei Feuer nicht erst den Abschleppdienst rufen"

Doch in der Bauverwaltung wiegelt man auf Anfrage der Berliner Morgenpost ab und sagt, dass trotz geänderter Parkraumordnungen der zweite Rettungsweg über die Drehleiter in jedem Einzelfall gewährleistet sei. "Wenn erforderlich, müssen Äste abgesägt werden beziehungsweise Fahrzeuge umgesetzt werden", heißt es auf Nachfrage. "Die Antwort ist weltfremd. Wenn es brennt und Menschen in Lebensgefahr sind, können wir nicht erst den Abschleppdienst rufen und Bäume beschneiden", empört sich hingegen ein erfahrener Feuerwehrmann.

Dass das nicht die einzige weltfremde Behördenantwort ist, zeigt auch ein Schreiben des Tiefbauamtes an den Vermieter an der Oderberger Straße. Darin heißt es, dass die Bewohner über ausschiebbare Hakenleitern der Feuerwehr gerettet werden könnten. Das Problem ist nur, dass die Feuerwehr diese nicht auf ihren Wagen hat. Im Klartext heißt das an der Oderberger Straße: Im Falle eines Brandes müssten die Mieter in den dritten und vierten Stockwerken derzeit aus dem Fenster springen.

