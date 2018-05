17-Jähriger bei Motorradunfall schwer verletzt

Berlin. Bei einem Unfall hat sich ein 17 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der Jugendliche in der Nacht zu Freitag mit seinem Leichtkraftrad auf der Stubenrauchstraße in Berlin-Johannistal unterwegs. In der Nähe der Hermann-Gladenbeck-Brücke stieß er mit einem linksabbiegenden Auto zusammen. Dadurch schleuderte das Zweirad gegen die linke Bordsteinkante und der Jugendliche schlug mit dem Kopf gegen einen Mast. Mit schweren Verletzungen kam er ins Krankenhaus.

( dpa )