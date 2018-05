Hofschneider telefoniert nicht mehr mit Neuhaus

Berlin (dpa/bb) – Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin kann das Saisonfinale nach dem feststehenden Klassenerhalt ohne Druck angehen. Dennoch steht die letzte Partie am Sonntag (15.30 Uhr) bei Dynamo Dresden unter besonderen Vorzeichen. Der Uralt-Rivale Dresden, der vom früheren Union-Trainer Uwe Neuhaus trainiert wird, kämpft noch um den Ligaverbleib. Emotionen will der jetzige Union-Trainer André Hofschneider, von 2007 bis 2014 Assistent von Neuhaus in Köpenick, weitgehend ausschließen. Fragen nach seiner sportlichen Zukunft ließ Hofschneider am Freitag erneut unbeantwortet.

Die Freundschaft zwischen den beiden Trainern ruht für 90 Minuten. Das ansonsten regelmäßige Telefonat zwischen Neuhaus und Hofschneider fand in der Woche nicht statt. "Dass es für den Gegner ein bedeutsames Spiel ist, ist nicht unsere Baustelle. Für uns ist es bedeutsam, es ist ein Ostderby. Die Partien bei St. Pauli und Dresden sind die schönsten Auswärtsspiele", sagte Hofschneider. "Bei 30.000 Zuschauern, darunter 3000 Unioner, werden Emotionen eine Rolle spielen. Wir fahren dahin, um zu gewinnen."

Union kann im Sieg-Fall in Dresden und günstigen Resultaten der Konkurrenz noch vom neunten auf den fünften Tabellenplatz springen. Im Fall einer Niederlage in Dresden droht der Absturz auf Position elf. Union muss ohne die verletzten Jakob Busk, Kapitän Felix Kroos, Sebastian Polter, Steven Skrzybski und Fabian Schönheim auskommen.

Hofschneider will sich erst in der kommenden Woche zu seiner Zukunft bei Union äußern. Nach der schwachen Rückrunde gilt eine Ablösung des Trainers jedoch als wahrscheinlich, obwohl er noch ein Jahr Vertrag hat.

( dpa )