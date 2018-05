Volleyball-Meister Berlin steigert den Publikumszuspruch

Berlin. Der frischgebackene deutsche Volleyball-Meister Berlin Volleys verzeichnet für die abgelaufene Saison ein gewachsenes Publikumsinteresse. Insgesamt 98.618 Zuschauer sahen die 21 Heimspiele der Mannschaft in der Bundesliga, der Champions League und im deutschen Pokal. Das entspricht einem Durchschnitt von 4646 Besuchern pro Heimspiel. "Die erreichten Zahlen sind äußerst erfreulich", bilanzierte Manager Kaweh Niroomand.

"Nur in der Saison 2014/15 konnten wir durch die Ausrichtung des Final Four der Champions League bessere Werte erzielen", sagte Volleys-Geschäftsstellenleiter Matthias Klee. Seinerzeit kamen im Schnitt 5528 Zuschauer in die Max-Schmeling-Halle. Zu der guten Bilanz trug maßgeblich bei, dass die beiden Endspieltage in der Königsklasse mit jeweils 9300 Fans ausverkauft waren.

Im Vergleich zur vorangegangenen Spielzeit konnten die BR Volleys diesmal im Durchschnitt exakt 500 Zuschauer mehr pro Partie begrüßen. Den besten Besuch in der abgelaufenen Saison registrierte der Verein in seinen beiden Final-Heimspielen in der Bundesliga gegen den VfB Friedrichshafen, als 7552 und 7641 Zuschauer in die Schmeling-Halle strömten.

( dpa )