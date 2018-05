ALBA-Kapitän warnt vor Oldenburg: "Kein Spiel einfach"

Berlin. Nach der Niederlage zum 1:1-Ausgleich will Basketball-Bundesligist ALBA Berlin im dritten Viertelfinale gegen die EWE Baskets Oldenburg zurück in die Erfolgsspur. Dabei setzt der Hauptstadtclub am Samstag (18.00 Uhr) besonders auf seinen Heimvorteil. "Man hat in Odenburg gesehen, wie viel Heimspiele ausmachen", sagte Kapitän Niels Giffey.

Dort hatte sich ALBA niederkämpfen lassen - und ist deshalb gewarnt. "Vielleicht hat uns der klare Auftaktsieg mental nicht gut getan. Wir dachten, es geht so leicht weiter. Aber wir sind in den Playoffs, da ist kein Spiel einfach", mahnt Trainer Aito Garcia Reneses.

Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf Oldenburgs Oldie Ricky Paulding und Rasid Mahalbasic. "Die haben uns sehr wehgetan und wir müssen sie besser unter Kontrolle bekommen und dafür sorgen, dass sie nicht so komfortabel agieren können", fordert Giffey. Vor allem Mahalbasic, der allein im zweiten Spiel der Best-of-Five-Serie 28 Punkte machte, gilt es zu stoppen. "Wir müssen es hinbekommen, dass er mehr rennt. Denn er ist ja nicht so der Renner", betonte Giffey.

Besonders defensiv wollen sich die Berliner steigern. "Im ersten Spiel haben wir das deutlich besser hinbekommen", befand Giffey. Auch wenn der Druck für ALBA wieder deutlich gestiegen ist. "Natürlich ist der jetzt ein anderer, als wenn man in der Serie klar führen würde", sagte Giffey. Dennoch sind die Berliner zuversichtlich.

Möglicherweise kann Trainer Aito dann auch wieder auf Tim Schneider zurückgreifen. Der 20-Jährige stieg am Donnerstag nach Problemen am Sprunggelenk wieder ins Training ein. Aito hielt sich mit einer Prognose aber noch zurück: "Wir müssen abwarten."

( dpa )