Jeder fünfte Jugendliche feiert Jugendweihe

Potsdam. In Brandenburg nimmt dieses Jahr rund jeder fünfte Jugendliche der achten Klasse an der Jugendweihe teil. Insgesamt wurden 3655 Mädchen und Jungen für die humanistischen Feierlichkeiten in den Brandenburger Regionalverbänden angemeldet, wie der Humanistische Verband Deutschlands (HVD) auf Anfrage mitteilte. Die Feiern finden zwischen Ende März und Anfang Juni statt.

Die Zahl der Heranwachsenden, die sich für die Jugendweihe entscheidet, blieb in den vergangenen Jahren trotz Schwankungen relativ stabil. Im vergangenen Jahr hatten 3946 Mädchen und Jungen Jugendweihe gefeiert, das war gut ein Fünftel der Schüler.

Zum Vergleich: An Konfirmationen der evangelischen Kirchen in Brandenburg nahmen 2017 rund 13,2 Prozent der Jugendlichen teil, wie der HVD unter Berufung auf die Kirchen mitteilte. Für die katholische Kommunionsfeier entschieden sich demnach nur etwa 1,4 Prozent. Zahlen für 2018 lagen von den Kirchen noch nicht vor.

Nach HVD-Angaben ist die Jugendweihe dieses Jahr in der Region Havelland mit 684 Teilnehmern am beliebtesten. Am wenigsten Anklang findet sie mit 149 Teilnehmern in der Region Märkisch Oderland/Frankfurt (Oder).

Mit der Jugendweihe feiern Heranwachsende symbolisch den Übergang ins Erwachsenenleben. Die Feiern verstehen sich als weltliches Pendant zu Konfirmation und Firmung und richten sich laut HVD speziell an Familien, die bewusst auf ein Glaubensbekenntnis verzichten wollen.

