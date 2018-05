Radfahrer beim Velothon in Berlin

Das Amateur-Radrennen Velothon sorgt am Wochenende für etliche Sperrungen in vielen Berliner Bezirken. Eine Übersicht.

Jedermann-Radrennen Diese Straßen in Berlin werden wegen des Velothon gesperrt

Berlin. Das Amateur-Radrennen Velothon sorgt an diesem Wochenende wieder für zahlreiche gesperrte Straßen in Berlin und Teilen Brandenburgs. Autofahrer müssen sich insbesondere am Sonntag auf erhebliche Beeinträchtigungen einstellen, wie die Verkehrsinformationszentrale warnt. Autos dürfen die Rennstrecke durch sieben Bezirke und ins südlich angrenzende Brandenburg nicht queren.

Der Velothon-Veranstalter ruft dazu auf, die gesperrten Straßen weiträumig zu umfahren. Auch Busse und Straßenbahnen sind von den Sperrungen betroffen. Zu dem Jedermann-Rennen werden rund 10 .00 Teilnehmer und 250.000 Zuschauer erwartet.

Bei der 11. Auflage des Velothon können sich Radfahrer zwischen drei Routen - 60, 100 oder 160 Kilometer - entscheiden. Diese führen vom Potsdamer Platz unter anderem über den ehemaligen Flughafen Tempelhof, durchs Regierungsviertel und vorbei an der Siegessäule - der Veranstalter spricht von der "schnellsten Stadtrundfahrt". Leichte Anstiege müssen die Sportler auf der Havelchaussee bewältigen. Die Langstrecke führt in einem Bogen durch zwei Brandenburger Landkreise über Ludwigsfelde. Die Zielgerade ist die Straße des 17. Juni vor dem Brandenburger Tor. Dort gibt es auch ein Begleitprogramm.

Diese Straßen sind seit Donnerstag gesperrt:

Straße des 17. Juni in Richtung Brandenburger Tor zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Ebertstraße

Gesperrt seit Freitag:

Seit Freitag ist die Straße des 17. Juni auch in der Gegenrichtung gesperrt. Die Sperrung wird am Montag um 6 Uhr wieder aufgehoben.

Ab Sonnabend (6 Uhr) gesperrt:

Straße des 17. Juni zwischen Großer Stern und Yitzhak-Rabin-Straße (bis Sonntag, 24 Uhr)

Ebertstraße zwischen Behrenstraße und Dorotheenstraße (bis Sonntag, 24 Uhr)

Scheidemannstraße zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Ebertstraße (bis Sonntag, 24 Uhr)

Yitzhak-Rabin-Straße zwischen Straße des 17. Juni und Scheidemannstraße (bis Sonntag, 24 Uhr)

Heinrich-von-Gagern-Straße zwischen Scheidemannstraße und Paul-Löbe-Allee (bis Sonntag, 24 Uhr)

John-Foster-Dulles-Allee zwischen Spreeweg und Yitzhak-Rabin-Straße (bis Sonntag, 24 Uhr)

Auch Fahrgäste der öffentlichen Verkehrsmittel müssen teils mehr Zeit einplanen: Wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mitteilten, werden insgesamt circa 60 Bus- und Straßenbahnlinien in der Innenstadt umgeleitet, verkürzt, geteilt oder zeitweise eingestellt. Wegen Sperrungen rund um den Alexanderplatz, Hackeschen Markt und die Straße Am Kupfergraben seien bis zum Sonntagnachmittag fast alle Innenstadtlinien der Straßenbahn betroffen, hieß es. Die Verkehrsinformationszentrale empfiehlt, S- und U-Bahn zu fahren.

Eine detailgenaue Übersicht über alle Sperrungen ist hier zu finden.

Diese drei Strecken stehen 2018 beim Velothon zur Auswahl

Von 2011 bis 2015 war in die Breitensport-Veranstaltung auch ein Eliterennen mit oft prominenten Startern eingebettet. Die ersten Sieger auf der Straße des 17. Juni hießen 2011 und 2012 Marcel Kittel und André Greipel. Die beiden deutschen Topsprinter sammeln auch in jedem Jahr bei der Tour de France Etappensiege. Der letzte Sieger des Profi-Eliterennens, das für die Sponsoren dann offensichtlich ein zu teures Vergnügen wurde, war 2015 der Niederländer Ramon Sinkeldam.

