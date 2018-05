Brandstifter zünden Motoroller an

Berlin. In der Nacht zu Freitag sind in Berlin-Neukölln und Berlin-Hellersdorf zwei Motorroller vorsätzlich angezündet worden. Das erste Fahrzeug brannte um kurz vor Mitternacht in der Lichtenrader Straße in Neukölln, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer löschen. Das Fahrzeug ist vollständig abgebrannt. Verletzt wurde niemand.

Der zweite Brand ereignete sich gegen 1 Uhr in der Zossener Straße in Hellersdorf. Wie die Polizei mitteilte, habe ein Passant mehrere Jugendliche dabei beobachtet, wie diese sich am Roller zu schaffen machten. Danach brannte das Fahrzeug vollständig ab, die mutmaßlichen Brandstifter sind flüchtig. Auch hier konnte die Feuerwehr das Feuer unter Kontrolle bringen, es gab ebenfalls keine Verletzten. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

( dpa )