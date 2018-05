Berlins Rechnungshof soll erneut eine Präsidentin bekommen

Berlin. An die Spitze des Berliner Landesrechnungshofes soll wieder eine Frau rücken. Nach Informationen der Berliner Morgenpost hat die Leitende Senatsrätin Karin Klingen beste Chancen, Präsidentin der wichtigen Aufsichtsbehörde zu werden. Aus Koalitionskreisen wurde bestätigt, dass sie vom Auswahlgremium auf Platz eins der Vorschlagsliste gesetzt wurde. Dem Vernehmen nach war auch Django Peter Schubert, der Vizepräsident des Rechnungshofes, in der engeren Auswahl. Der Posten ist vakant, weil die bisherige Präsidentin Marion Claßen-Beblo mit Erreichen der Altersgrenze Ende April in den Ruhestand ging.

Der Senat will seinen Vorschlag noch im Mai beschließen

Karin Klingen (52) leitet in der Senatskanzlei die Abteilung ZS, das steht für Zentrale Steuerung, Regierungsplanung und Verwaltungsmodernisierung. Die Abteilung mit rund 70 Mitarbeitern hat laut Senatskanzlei eine Querschnittsfunktion "und sorgt für die Funktionsfähigkeit der einzelnen Fachabteilungen sowie der Senatskanzlei in ihrer Gesamtheit". Zu ihren Aufgaben gehören vor allem die Bereiche Personal, Finanzen, Justiziariat und Organisation sowie die hausinterne Informations- und Kommunikationstechnik.

Der Leiter oder die Leiterin des Rechnungshofes wird vom Abgeordnetenhaus auf Vorschlag des Senats gewählt. Der Senat will seinen Vorschlag noch im Mai beschließen. Über die Personalie wird nach Morgenpost-Informationen bei Grünen und Linken aber noch diskutiert. Klingen gehört der SPD an, ist im Kreisverband Charlottenburg-Wilmersdorf verortet. Dessen Vorsitzender ist Senatskanzleichef Christian Gaebler. Auch Robert Drewnicki, Strategie-Referent in der Senatskanzlei und Vertrauter des Regierenden Bürgermeisters, gehört dem Kreisvorstand an. Klingen verfüge unter den Bewerbern hinsichtlich der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen und ihrer Qualifikation über die besten Voraussetzungen, betonten indes Verfahrensbeobachter. Bevor sie in die Senatskanzlei wechselte, leitete sie kommissarisch im Finanzministerium Sachsen-Anhalt die Abteilung Steuern und strategische Finanzplanung.

