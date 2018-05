Starkregen, Sturmböen und Hagel: Gewitter erreichen Berlin

Die nach Osten ziehenden Gewitterfronten haben am Donnerstag zunächst Brandenburg und später Berlin erreicht. Gewitter gab es am Nachmittag am südlichen Rand des Fläming und in der Prignitz, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Vereinzelt kam es zu Unwettern mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Am Nachmittag galten für die Regionen Prignitz und Ostprignitz-Ruppin zeitweise Unwetterwarnungen. Regionalleitstellen im Nordwesten und Westen Brandenburgs meldeten zunächst aber kein erhöhtes Einsatzaufkommen.

Am Donnerstagabend gab der Deutsche Wetterdienst auch für die östlichen Bezirke Berlins eine "Warnung vor markantem Wetter" heraus. Es würden einzelne Gewitter auftreten mit Sturmböen bis 70 km/h sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 und 20 Liter/Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigem Hagel. Die Warnung galt zunächst bis 21 Uhr.

Passanten stehen unter der Oberbaumbrücke während eines heftigen Regenschauers

Foto: Paul Zinken / dpa

Die Berliner Feuerwehr meldete am Abend, es sei bislang zu fünf witterunsbedingten Einsätzen gekommen. So sei zum Beispiel an der Schönefelder Straße in Rudow ein Ast auf die Straße gefallen und von Einsatzkräften abtransportiert worden.

Dunkle Gewitterwolken ziehen über das Brandenburger Tor

Foto: Paul Zinken / dpa

Der Flughafen Schönefeld (SXF) meldete am frühen Donnerstagabend, es gebe witterungsbedingt Beeinträchtigungen bei der Abfertigung.

Flughafen Schönefeld: Witterungsbedingt gibt es momentan Beeinträchtigungen bei der Abfertigung. pic.twitter.com/YgZ71hNPyi — Berlin Airport Service (@berlinairport) May 10, 2018

Gegen 19.30 Uhr kam es zu Problemen beim Betrieb der S-Bahn-Linie S5 zwischen Strausberg und Strausberg-Nord. Wie die S-Bahn beim Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, habe es dort einen Blitzeinschlag gegeben. Deswegen war der Verkehr auf der Strecke zunächst unterbrochen. Gegen 20.30 Uhr wurde dort der Zugverkehr wieder aufgenommen.

Am Freitag bleibt es laut den Meteorologen bewölkt, aber überwiegend trocken. Es sei mit Temperaturen um die 19 Grad zu rechnen.

( dpa/BM )