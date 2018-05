Wetter Gewitter und Schauer am Himmelfahrtstag erwartet

Potsdam/Berlin. Berliner und Brandenburger sollten sich bei Vatertagsausflügen am Himmelfahrtstag auf Regen und Gewitter einstellen. Ab den Mittagsstunden sei wegen einer Kaltfront verbreitet mit Schauern und Gewittern zu rechnen, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstagmorgen in Potsdam.

Örtlich kann es den Angaben zufolge zu Unwettern mit Starkregen von bis zu 30 Liter pro Quadratmeter kommen. Auch Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 85 und 95 Kilometern pro Stunde seien möglich. Es bleibe schwülwarm bei Temperaturen bis zu 26 Grad.

Am Freitag bleibt es laut den Meteorologen bewölkt, aber überwiegend trocken. Es sei mit Temperaturen um die 19 Grad zu rechnen, sagte die Sprecherin.

( dpa )