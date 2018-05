Berlin. Eine 80-Jährige ist in Berlin wohl Opfer eines Verbrechens geworden. Ein Angehöriger fand die Frau am Mittwochvormittag tot in einem Einfamilienhaus in der Chemnitzer Straße in Berlin-Kaulsdorf, wie die Polizei mitteilte. "Aufgrund der Gesamtumstände" gingen die Ermittler von einem Tötungsdelikt aus, hieß es. Die 1. Mordkommission des Landeskriminalamtes untersucht den Fall.

( dpa )