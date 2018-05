Politiker appellieren: Keine Gelder für Grenzregionen kürzen

Dresden. Die Länder Berlin, Brandenburg und Sachsen haben an die EU appelliert, Gelder für Grenzregionen nicht zu kürzen. Die Euroregionen seien die Pioniere in den deutsch-polnischen Beziehungen gewesen, erklärte Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) am Mittwoch in Dresden. Nach Ansicht seines sächsischen Kollegen Michael Kretschmer (CDU) sind die EU-Mittel für die unmittelbare grenzüberschreitende Zusammenarbeit viel zu klein, als dass man damit spürbare Einsparungen erreichen könnte. Der Berliner Kultur- und Europasenator Klaus Lederer (Linke) verlangte eine Fortsetzung der Interreg-Programme mindestens auf jetzigem Niveau.

( dpa )