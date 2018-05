Berliner Hotelverbands-Chef Willy Weiland hört auf

Berlin. Der frühere, langjährige Generaldirektor des Hotels InterContinental, Willy Weiland, zieht sich von der Spitze des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga in Berlin zurück. Nach 14 Jahren und drei Wahlperioden will er die Verantwortung weiterreichen, wie der Landesverband am Mittwoch mitteilte. Weiland, für sein Engagement für den Tourismus in Berlin und seinen Mut zum Risiko mit dem Verdienstorden des Landes Berlin ausgezeichnet, genießt hohes Ansehen in der Hauptstadt und gilt als Mann ohne Allüren.

Geboren wurde der spätere Wahl-Berliner 1947 in Fallingbostel (Niedersachsen). 1969 bis 1971 besuchte er die Hotelfachschule in Berlin, ab 1973 war Weiland in leitenden Funktionen bei der InterContinental Hotels Group im In- und Ausland. 1987 wurde Weiland Generaldirektor im Hotel Schweizerhof Berlin, ab 1991 führte er das InterContinental Berlin und war ab 2005 als Director of Operations verantwortlich für alle InterContinental Hotels in Deutschland, Polen und Beneluxländer.

Nachfolger an der Spitze der Dehoga soll Christian Andresen, Managing Partner der "The Mandala Hotel GmbH" werden. Er wurde einstimmig sowohl von den Gastronomen als auch von Hoteliers als Kandidatur für das Präsidentenamt vorgeschlagen. Andresen, 1965 im oberbayerischen Murnau geboren, wuchs in Wenningstedt auf der Insel Sylt auf. Seine Hotellaufbahn begann 1988 in Hamburg mit der Ausbildung zum Hotelfachmann im Atlantic Hotel Kempinski. 1990 bis 1993 übte er verschiedene Tätigkeiten im Controlling aus. 1995 wechselte Andresen als Controller ins Madison Hamburg. Anschließend ging er zurück zu Kempinski: Im Fürstenhof Leipzig war er von 1997 bis 1998 als Controller tätig. 1998 folgte der Eintritt ins Madison Friedrichstraße in Berlin. 1999 eröffnete Christian Andresen das Madison Potsdamer Platz mit.

Die Vollversammlung des Hotel- und Gaststättenverbandes wird am 14. Mai über die Zusammensetzung des neuen Präsidiums entscheiden.

