Zahl der Baugenehmigungen sinkt deutlich

Ein Baugerüst an einem Neubau ist zu sehen.

Potsdam. Die Zahl der Baugenehmigungen im Land Brandenburg ist im ersten Quartal 2018 deutlich gesunken. Von Anfang Januar bis Ende März wurden 2986 Neubauwohnungen genehmigt, das waren 19,3 Prozent weniger als im Vorjahresquartal, wie das Statistikamt Berlin-Brandenburg am Mittwoch mitteilte. Bei den neuen Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern lag das Minus bei 7,7 Prozent, beim Neubau von Wohnungen in Mehrfamilienhäusern sogar bei 28,0 Prozent. Daneben wurden durch Nutzungsänderungen und Dachgeschossausbauten weitere 286 Wohnungen genehmigt, das waren 14,1 Prozent weniger als im ersten Quartal 2017.

( dpa )