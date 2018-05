Keine Sorgen bei ALBA nach Niederlage

Oldenburg. Mit einem kleinen Veilchen unter dem Auge verließ ALBA-Profi Luke Sikma nach der 100:105-Niederlage im zweiten Playoff-Viertelfinale bei den EWE Baskets Oldenburg das Parkett. Damit stand der Amerikaner sinnbildlich für den Auftritt der Berliner am Dienstagabend. "Wir haben keine Geschenke erwartet. Es war das zu erwartende Spiel. Oldenburg hat alles reingeworfen und mit Gift und Galle gespielt", resümierte Manager Marco Baldi.

Auch am Samstag im dritten Spiel der Best-of-Five-Serie rechnet ALBA zuhause wieder mit einem ähnlich aggressiven Gegner. "Ich erwarte, dass sie am kommenden Samstag mit genau dieser Energie bei uns auftreten werden. Und sie sind schwer zu schlagen, wenn sie so spielen", warnt Trainer Aito Garcia Reneses. Deshalb fordert Sikma: "Da müssen wir wieder besser spielen."