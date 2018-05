Berlin. An mehreren Bushaltestellen sind in Berlin-Wilmersdorf israelfeindliche Schmierereien entdeckt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hat ein Passant am Dienstagabend in der Berliner Straße Ecke Uhlandstraße an insgesamt drei Haltestellen der Berliner Verkehrsgesellschaft die israelfeindlichen Parolen bemerkt. Ob diese von einem oder mehreren Tätern stammen, war noch unklar. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt.

( dpa )