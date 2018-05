Haus für Kunstschätze: Neues Depot wird übergeben

Potsdam. Die Kunstsammlung der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg hat ein neues Domizil: Heute wird der 5000 Quadratmeter große Neubau des Zentralen Kunstgutdepots (ZED) im Beisein von Brandenburgs Kulturministerin Martina Münch (SPD) übergeben. Mit der Fertigstellung des Gebäudes an der Friedrich-Engels-Straße in der Nähe des Potsdamer Hauptbahnhofs sollen die bislang an verschiedenen Orten verwahrten Möbel, Gemälde, Porzellane und andere Kunstgegenstände zusammengeführt werden.

"Der Umzug ist derzeit in vollem Gange", sagte Stiftungs-Sprecher Frank Kallensee im Vorfeld der offiziellen Übergabe. Bislang seien hauptsächlich Möbel in den Depotzellen des neuen Domizils untergebracht. Finanziert wurde der Neubau aus dem sogenannten Masterplan für den Erhalt der preußischen Schlösser und Gärten.

( dpa )