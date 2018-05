Temporäres Wahrzeichen: Dickes B vor dem Hauptbahnhof

Die Arbeiten an „#freiheitberlin“ beginnen auf dem Washingtonplatz – mit dem Entwurf zweier Morgenpost-Leserinnen.

Berlin/Mitte. Es geht in die heiße Phase. Im wahren Sinne des Wortes: Berlin bekommt ein neues temporäres Wahrzeichen. Vor dem Hauptbahnhof haben am Dienstagmorgen die Arbeiten dazu begonnen. In 20 Metern Länge muss bis Freitag der Schriftzug "#freiheitberlin" von Street-Art-Künstlern vollendet sein. Emma von Helden aus Dahlem setzt den Entwurf von zwei Berlinerinnen um, mit dem sie bei einem Ideenwettbewerb der Berliner Morgenpost gewonnen haben.

Die 19 Jahre alte Künstlerin arbeitet auf dem Washingtonplatz bei – rein theoretischen – 26 Grad im Schatten. Nur, dass rund um die Riesenskulptur weit und breit kein Schatten ist. "Ich werde noch einmal Sonnencreme auftragen", sagt sie. Es ist Lichtschutzfaktor- 50-Wetter. Von Helden ist seit neun Uhr am Werk. Da standen die zwei Meter hohen Buchstaben gerade einmal zwölf Stunden, angeliefert in drei Lkw und gebaut in Hohenschönhausen von sechs Männern der Firma Form Art, gefragten Konstrukteuren bei der Werbeindustrie, aber auch angeheuert, als es um die Umrüstung des Schriftzugs "Flughafen Berlin-Schönefeld" auf LED-Leuchten ging.

Hashtag #freiheitberlin wirbt für die Hauptstadt

"#freiheitberlin" ist ein Begriff, mit dem die Wirtschaftsfördergesellschaft Berlin Partner international für die Hauptstadt wirbt. Der Schriftzug am Hauptbahnhof soll Touristen und Abreisende dazu einladen, Handybilder zu machen und in alle Welt zu versenden – eine Werbekampagne, die sich selbst speist. Vom Entwurf bis zum Aufstellen standen dafür 180.000 Euro zur Verfügung.

(v.l.) Hanna Röder, Emma von Helden und Anna Petersen

Foto: Maurizio Gambarini

Die Gestaltung koordiniert das Künstlerkollektiv "Die Dixons". Ihr Street-Art-Gebäude an der Nürnberger Straße mit der Schau "The Haus" war zwei Monate lang der Publikumserfolg des vergangenen Jahres, mit Warteschlangen bis zur nächsten Straßenecke. Die Berliner Morgenpost sicherte sich den Buchstaben "B". Wie der aussehen wird, sollten Leser bestimmen. Unter den Einsendungen, die darstellen sollten, wie "Berlin" und "Freiheit" in Beziehung stehen, gewann der Entwurf von Hanna Röder und Anna Petersen, beide 36 Jahre alt. Sie sind Sozialpädagoginnen beim Evangelischen Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg, wo sie mit Krabbelgruppen, Frühstückseinladungen und kleinen Urlauben seit Februar 2016 für ein besseres Nachbarschaftsgefühl im Kiez sorgen.

Für die beiden ist Berlin die Stadt, die Bürgern die Freiheit lässt, ihre Religion auszuleben. So hatten sie in ihrem Entwurf ein Brandenburger Tor gezeichnet, das Symbole der Weltreligionen als aufsteigende Luftballons hält. Seit Dienstag kämpft Emma von Helden mit den Elementen, um die Grundierung dafür auf das mächtige "B" aufzutragen. "Der Wind macht das alles sehr kompliziert", sagt sie. Daher hat sie die mondäne schwarze Sonnenbrille einer Freundin aufgesetzt, ein Tuch vor Mund und Gesicht gebunden. Denn die gelbe und blaue Farbe aus den Sprühdosen weht häufiger ihr als der weißen Aluminiumverkleidung des Buchstabens entgegen.

Eine Gruppe Italiener macht schon die ersten Selfies

Künstler Bolle von den "Dixons" hat mit seinen Kollegen 50 Kisten mit je sechs Sprayflaschen besorgt. Auf der Steinbank vor dem Bahnhof liegen zudem Stifte, Pinsel und Handschuhe bereit. Zehn der Schaffenden hier haben auch an "The Haus" mitgemalt, -gesprüht und -geklebt. Entsprechend sehenswert sind die Buchstaben, die neben Emma von Helden immer bunter werden.

Während aus einer Box elektronische Tanzmusik aus Island rumpelt, benutzt das Team "Klebebande" schwarze Streifen, um das "F" mit dreidimensional wirkenden Formen zu überziehen. Von Jens Rümmel, alias Gogoplata, erzählt Bolle, dass er statt Sprayfarbe lieber Stifte benutzt und eine Menge Jobs als Illustrator von Kinderbüchern bekommt. Der ganze humorige Irrsinn der Stadt ist auf das "H" gebannt. Die auch in der Berliner Morgenpost publizierten Macher der "Notes of Berlin" haben eine Fotofolie mit Zetteln und Mitteilungen aus dem Berliner Alltag aufgetragen, etwa den Suchaufruf "Achtung: Wellensittich entflogen, Farbe: egal" und das Wirtshausschild: "Suppe des Tages: Bier". Eine Gruppe Italiener mit Rollkoffern macht auf dem Weg in die Bahnhofshalle kurz Stopp und schießt Selfies.

Hanna Röder und Anna Petersen rotieren seit der Mittagszeit um die Riesenskulptur. "Unser ,B' stach gleich hervor, als wir vom Bahnhof auf den Schriftzug zuliefen", sagt Röder. "Ich wünschte, er würde hier immer stehen bleiben." Während der Verbleib und ein nächster Standort in Berlin noch ungewiss sind, wird jetzt erst einmal der Freitag angepeilt. Dann stellt der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) die dann hoffentlich fertige Skulptur vor.

Lustiger könnte es am heutigen Mittwoch werden. Gegen 18 Uhr kommt der Kinderchor der Gemeinde von Anna Petersen und Hanna Röder aus Tempelhof-Schöneberg und singt vor ihrem Buchstaben, was Kirchenmusiker Frank Schreiber an den vergangenen zwei Probetagen einstudiert hat: "Dickes B" der Berliner Band Seeed.