Bausenatorin will Wohnungsbau beschleunigen

Berlin. Mindestens fünf Monate, manchmal sogar mehr als ein Jahr dauert es, bis Berlins Wohnungsbaugesellschaften endlich bauen dürfen. So lange braucht der Senat nämlich, um die dafür unerlässlichen Grundstücke zur Verfügung zu stellen. Das soll jetzt schneller gehen. "Die landeseigenen Grundstücke sollen die kommunalen Gesellschaften schneller erreichen", kündigte Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) am Dienstag an. Man wolle die Wertermittlung des Baulandes und andere Prozesse beschleunigen. "Verfahrensverstraffung" nennt die Senatsbauverwaltung ihr Vorhaben, von dem sie sich mehr Tempo im nach wie vor lahmenden Wohnungsbau erhofft. So soll zum einen die Wertermittlung des Grundstücks sofort nach Beschluss der Übertragung erfolgen, außerdem die Sammelvorlage für Senat und Abgeordnetenhaus zeitgleich erstellt werden.

Öffentliche Grundstücke will der Senat bevorzugt an die Wohnungsunternehmen übergeben. Diese wiederum verpflichten sich, die Hälfte der neuen Wohnungen mietpreis- oder belegungsgebunden anzubieten. In Einzelfällen könne diese Quote auch höher sein, so Lompscher. Bezahlen sollen die Gesellschaften für das Bauland nichts, vielmehr kommt das Land für die Kosten auf, wenn das Grundstück wegen Belastungen des Bodens einen negativen Verkehrswert hat. Sprich wenn die Kosten für die Beseitigung den Wert des Grundstücks übersteigen würden.

Berlin braucht 20.000 neue Wohnungen jährlich

Seit 2013 hat der Senat 171 Grundstücke an die Gesellschaften übertragen. In diesem Jahr wolle man das neue Verfahren bei der Übergabe von bis zu 30 Grundstücken anwenden, so Lompscher. Die Senatorin räumte aber auch ein, dass es zwar noch landeseigene Grundstücke gebe, "aber nicht mehr über die Maßen viele". Nach Einschätzung des Senats fehlen Berlin bis 2030 rund 200.000 Wohnungen, Experten zufolge müssten jährlich bis zu 20.000 neu errichtet werden. Die Wohnungsbaugesellschaften sollen jährlich 6000 beisteuern, können dieses Ziel aber nicht einhalten. 2016 wurden nur 1600, im Jahr darauf weniger als die Hälfte geschafft.

Während der Senat sich um ausreichend Bauland für den Wohnungsbau sorgt, steigen die Mieten weiter in ungeahnte Höhen. Wie berichtet, lag der Kaltmiete-Mittelwert der angebotenen Wohnungen im vergangenen Jahr bei 10,15 Euro pro Quadratmeter. Ein Plus von zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Wegen des schleppenden Neubaus hatte Lompscher zuletzt sogar angeregt, Grundstücksbesitzer bei spekulativem Leerstand zu enteignen.

