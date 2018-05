52-Jährige soll mit Pflegeleistungen betrogen haben

Barbara G. ist wegen Betruges anklagt. Sie soll als Inhaberin eines im Ortsteil Steglitz ansässigen Pflegedienstes in einer Vielzahl von Fällen Leistungen falsch abgerechnet haben. Im Anklagesatz sind 341 Einzelfälle aufgelistet; geschehen in der Zeit von Juni 2011 bis Januar 2013. Dabei soll ein Schaden von 148.440 Euro entstanden sein.

Den Ermittlungen zufolge hat die Inhaberin des Pflegedienstes bei den Krankenkassen medizinische Pflege- und Betreuungsarbeiten zur Abrechnung eingereicht, die angeblich von examinierten Pflegefachkräften, tatsächlich aber von Hilfspflegekräften verrichtet wurden. Barbara G. selbst wollte sich zu den Vorwürfen auf Anraten ihres Verteidigers nicht äußern; zumindest am ersten Prozesstag noch nicht. Der Anwalt beantragte, das Verfahren einzustellen, weil die Anklageschrift mangelhaft sei. Sie sei unvollständig und entspreche nicht den Vorschriften. Dieser Antrag wurde von dem Schöffengericht abgelehnt.

Am Rande des Prozesses erklärte der Verteidiger, dass "hier kein klassischer Betrug" vorliege. Üblich bei Betrugsklagen gegen Pflegedienste sei, dass die Täter Leistung abgerechnet haben, die gar nicht erbracht wurden. Das sei hier nicht der Fall. "Im Gegenteil, hier ist eine mangelfreie Leistung erbracht worden, die dann auch abgerechnet wurde, allerdings nicht nach den zivilrechtlichen Spielregeln", so der Anwalt. Ursache sei "ein organisatorisches Problem"; es sei nicht gelungen, die Arbeiten von Hilfskräften und examinierten Kräften auseinander zu rechnen. Er halte es für außerordentlich schwierig, diese Abrechnungsprobleme in den Griff zu bekommen, weil sich die Arbeiten vermischen, so der Anwalt. In Brandenburg sei das kein Problem; dort würden die Leistungen nicht so konkret unterschieden und zugeordnet wie in Berlin.

Eine ehemalige Mitarbeiterin erstattete Anzeige

Herausgekommen waren die Unregelmäßigkeiten durch die Anzeige einer ehemaligen Mitarbeiterin des Pflegedienstes von Barbara G. Die Vertreter der Krankenkassen hätten zuvor bei Überprüfungen nichts festgestellt, so der Verteidiger.

In dem Verfahren war ursprünglich auch eine zweite Chefin eines Pflegedienstes angeklagt, die mit Barbara G. zusammen gearbeitet haben soll. Das Verfahren gegen die 57-jährige Ramona T. aus Spandau wurde jedoch abgetrennt und wegen Geringfügigkeit eingestellt. Im Gegenzug hatte Ramona T. rund 120.000 Euro an die Krankenkassen zurückgezahlt. Grund für diese Verfahrenseinstellung soll auch eine schwere Erkrankung der Angeklagten gewesen sein. Der Prozess wird am 15. Mai fortgesetzt.