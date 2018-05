Verliebt in Berlin Hier turtelt es sich in Berlin am schönsten

Berlins Outdoor-Saison ist endgültig eröffnet und die Frühlingsgefühle haben uns fest im Griff. Wer neue Schwärmereien ausleben oder alte Liebe beflügeln möchte, der findet sich an diesen zehn Orten in der "Stadt der Liebe" wieder.

Zum Hand-in-Hand Flanieren:

Der Klassiker: Schlosspark Charlottenburg

Wer das Lustwandeln schätzt, der kann sich im Schlosspark Charlottenburg kaum sattsehen an stattlichen Bäumen, verwinkelten Pfaden, der Luiseninsel und der reichhaltigen Blütenpracht des ersten deutschen Barockgartens. Auf einer der vielen Bänke seufzt es sich so schön: Augenblick, verweile doch…

Wo: Spandauer Damm/ Luisenplatz, 14059

Wann: Ab 8 Uhr

Die Insel der Jugend hält die Liebe frisch

Nur einen Steinwurf vom Großstadtdschungel entfernt verbirgt sich zwischen Treptower Park und dem Plänterwald die Insel der Jugend. Wer an genügend Grün vorbei geschlendert ist, kann den Blick von der Abteibrücke, Deutschlands ältester Stahlverbundbrücke, genießen und sich anschließend auf der Insel niederlassen. Auf der Webseite der Insel sind die wechselnden Kulturangebote der Kreativstätte aufgelistet – und auch wer eher auf Biergarten, statt auf Poetry Slam steht, kommt hier auf seine Kosten.

Wo: Insel der Jugend, 12435

Wann: Mo bis Fr ab 12 Uhr; Sa und So ab 10 Uhr

Ewige Liebe schwören am ältesten Baum Berlins

Ein Spaziergang durch den Tegeler Forst endet besonders schön, wenn man sich zum krönenden Abschluss ewige Liebe an der "Dicken Marie" schwört. Mit mehr als 900 Jahren ist der Baum der älteste Berliner – und steht damit sinnbildlich für alles, was bleibt.

Wo: An der Malche 1, 13507

Wann: Besonders schön im Spätsommer

Zum Sitzen und verliebt Tuscheln:

Die Treppe zum Himmel

Vor allem knutschende Studenten aus den umliegenden Instituten der Humboldt Universität schätzen den Gendarmenmarkt für seine romantische Atmosphäre. Neben der atemberaubenden Architektur sorgen im Sommer häufig Straßenmusiker für das richtige Flair. Bei Turteltäubchen besonders gefragt: Die Treppe des Konzerthauses. In der Dämmerung kann man hier schon mal die Lippen spitzen und es mit Max Richard Leßmann halten: Man muss nichts müssen, außer küssen!

Wo: Gendarmenmarkt, 10117

Wann: Besonders schön bei Sonnenunter- oder Sonnenaufgang

Neue Liebe, alte Meister

Wer zum Rendezvous gerne den Geschmack des anderen testet, sollte über eine Verabredung in der Gemäldegalerie nachdenken. Gerade an regnerischen Tagen in der touristischen Nebensaison entfaltet der Bau am Matthäikirchplatz einen intimen Charme, der zu einem intellektuellen Flirt zwischen den weiten Fluren einlädt. Auf den Bänken vor den Meisterwerken kann man schließlich ganz nahe aneinander sitzen, um gemeinsam die Wunder der Kunst zu bestaunen und das Wunder der Liebe zu beflüstern.

Wo: Matthäikirchplatz, 10785

Wann: Di, Mi, Fr 10 bis 18 Uhr; Sa und So 11 bis 18 Uhr, Do 10 bis 20 Uhr

Schwärmen unterm Sternenhimmel

Unzählige Filme erzählen von der Romantik eines Rendezvous im Planetarium. Zuletzt entführten uns Ryan Gossling und Emma Stone in "La La Land" zum Sternegucken. Das Schöneberger Planetarium am Insulaner hat die Verliebten als Kundschaft für sich entdeckt und bietet verschiedene Veranstaltungen an, zu denen Musik oder Märchen das Turteln untermalen.

Wo: Munsterdamm 90, 12169

Wann: Veranstaltungen siehe Webseite

Für Hüftschwung und Herzklopfen:

Umdrehungen im Takt der goldenen 20er

Eine ganz besondere Veranstaltungsreihe ist die Bohéme Sauvage, die seit mehr als zwölf Jahren den Glanz der verruchten 20er-Jahre in Berlin auferstehen lässt. In authentischen Kostümen geben sich hier Dandys, Schönheitstänzerinnen, Überlebenskünstler und andere Nachtgewächse dem Flirten, Glücksspielen und Absinth-Trinken hin. Eine Tanztruppe lädt zu Beginn der Veranstaltung zum Swing-Crashkurs ein. Wer einmal anfängt, bleibt der mondänen Gesellschaft oft bis in die frühen Morgenstunden treu…

Wann & Wo: Wechselnde Locations, siehe Webseite

Schwofen an der Spree

Ein perfekter Galan könnte seine Umworbene nachmittags ins Bodemuseum ausführen und sie in den Abendstunden im Monbiju-Park davor zum Tanz auffordern. Jeden Tag wird eine andere Disziplin unterrichtet, ob Swing oder Salsa – auf diesem malerischen Parkett an der Spree fliegen nur so die Funken!

Wo: Monbijoupark vis-à-vis Bode-Museum, Monbijoustraße 3B, 10117

Wann: Wechselnde Anfangszeiten, siehe Programm

Zum Schlemmen und schöne Augen machen:

Ausgehen mit Retro-Charme

Das ORA Café, das sich eigentlich Brasserie nennet, serviert kleine aber feine Gerichte und originelle Cocktails im Ambiente einer alten Apothekeneinrichtung. Das verspielte Flair entführt Liebende in ein vergangenes Zeitalter, in welchem der Galan die Dame noch mit Handkuss begrüßte und ihr den Stuhl zurechtrückte. Wer die anderen Kreuzberger Bars in dieser Ecke kennt, der wird einen Aspekt besonders schätzen: Auch zu später Abendstunde ist die Musik nicht zu laut – das Liebesgeflüster muss man sich also nicht gegenseitig ins Ohr brüllen.

Wo: Oranienplatz 14, 10999 Berlin

Wann: Mo bis Mi 12-1 Uhr; Do bis So 9.30 bis 1 Uhr

Glanz und Gloria im Grunewald

Wer beim ersten Date die Messlatte so richtig hoch hängen will, der sollte einen Tisch im Restaurant Vivaldi im 5-Sterne Schlosshotel Grunewald reservieren. Angesichts der glamourösen Inneneinrichtung verblasst das Essen beinahe – aber zum Glück nur beinahe! Der Guide Michelin bezeichnete das Vivaldi einst als "das prunkvollste Restaurant der Hauptstadt". Vor der Renovierung turtelte hier schon Kaiser Wilhelm II. mit seinen Mätressen und Romy Schneider heiratete hier ihren zweiten Ehemann, Daniel Biasini.

Wo: Brahmsstraße 10, 14193

Wann: Jeden Tag 12 bis 14 und 18.30 bis 0 Uhr

Holde Maid und edler Ritter

Besonders an kalten Tagen lohnt es sich, in der Zitadelle Spandau nach romantischer Zuflucht zu suchen. Die Zitadellenschänke heizt Verliebten mit einem knisternden Kaminfeuer ordentlich ein. Der "Historische Brunch", immer sonntags, lässt die Berliner speisen wie im Mittelalter – nun muss der Herzenseroberer nur noch zusehen, dass der Minnesang nicht zu kurz kommt!

Wo: Am Juliusturm 64,13599

Wann: Historische Brunch in der Zitadellen Schänke; So 10 bis 14 Uhr

Für Aktive:

Der kleine Canale Grande

Wer mit der M49 fast bis zur Endstation fährt, der kann sich im Bootsladen in Spandau ein Kanu mieten und den Liebsten auf Teamfähigkeit überprüfen. Mit den Paddeln in der Hand geht es durch kleine Wasserstraßen und grüne Flussfauna. Zum Belohnungsknutschen kann in einer Bucht an der Havel angelegt werden.

Wo: Der Bootsladen, Brandensteinweg 37, 13595 Berlin

Wann: Zwischen dem 01. April bis zum 14. Oktober; Mi bis Fr 12-19 Uhr; Sa und So 12-19 Uhr

Hüpfende Herzen

Das Jump House in Reinickendorf ist nicht nur für Kinder ein Paradies: Jeden Sonnabend lädt die Halle zur Saturday Night JUMP-Disco ein. Jeder ab 16 Jahren ist willkommen, es gibt Drinks und heiße Rhytmen.

Wo: Königshorster Straße 11, Berlin, BERLIN 13439

Wann: Sa 9.30 bis 22 Uhr

La Boum in Berlin

Der Teenager-Klassiker "La Boum – Die Fete" hat sich mit vielen denkwürdigen Szenen ins kollektive Gedächtnis mehrerer Generationen gegraben, eine davon ist die in der Roller Skate Disko. Das SO36 im Herzen Kreuzbergs ist fast genauso legendär – und steht dem Filmoriginal mit seiner ganz eigenen Roller Skate Disko in nichts nach!

Wo: Oranienstrasse 190, 10999

Wann: Wechselnde Termine, hier einsehbar

Die Roller Skate Disko im SO36 in Kreuzberg.

Foto: Reto Klar