Ex-Flughafen mit Dachterrasse: Neues Projekt für Tempelhof

Ein Mann steht auf dem Dach des ehemaligen Flughafen in Tempelhof.

Berlin. Auf dem Dach des ehemaligen Flughafens Tempelhof sollen in den kommenden Jahren eine große Terrasse und eine Geschichtsgalerie entstehen. Der Wettbewerb für die Gestaltung der Flächen sei abgeschlossen, der Auftrag werde noch vor der Sommerpause vergeben, kündigte Jutta Heim-Wenzler, Geschäftsführerin der Tempelhof Projekt GmbH, am Dienstag an. Das Projekt sei ein weiterer Schritt zu Öffnung des Gebäudes, das bisher nur mit Führungen zugänglich ist. Der Flugbetrieb endete vor rund zehn Jahren.

Der rund 1,2 Kilometer lange Umgang auf dem Dach soll in Abschnitten für eine Ausstellung über die wechselvolle Geschichte des Flughafens genutzt werden - von Hitlers Prestigebau über die Luftbrücke bis heute. In der Mitte des Halbrunds ist eine 1200 Quadratmeter große Dachterrasse mit Café geplant. Von dort eröffnet sich ein Rundblick auf das ehemalige Flugfeld, das heute als Park genutzt wird.

Das Budget für die neue Nutzung beträgt rund 17 Millionen Euro, Baubeginn soll 2019 sein. Die Planer rechnen mit drei Jahren bis zur Eröffnung, legen sich aber noch auf kein Datum fest. Das gesamte Dach den Flughafens Tempelhofs lässt sich aus statischen Gründen nicht als Freizeitfläche nutzen. Noch nicht einmal die Last eine Gründachs wäre möglich, sagte Heim-Wenzler.

An den Nutzungsplänen für das riesige Flughafengebäude wird weiter gefeilt. Bisher angedacht ist, einige Hangars dauerhaft kulturell zu nutzen, zum Beispiel für Theater - gegen Miete. Auch die Verhandlungen für einen Umzug des Alliierten-Museums laufen weiter. Andere Hangars sollen temporär vermietet werden, wenn die Nutzung für Flüchtlingsangelegenheiten im kommenden Jahr ausläuft. Temporäre Wohnungen, zum Beispiel für Künstler, stehen auch zur Debatte. Dauerhaftes Wohnen gilt aufgrund der Lärmbelastung durch Veranstaltungen in den Hangars aber als eher unwahrscheinlich.

Für die Haupthalle als Herzstück des Gebäudes gibt es noch keine konkrete Planung. Es sollen aber keine Gebäudeteile verkauft werden, versicherte Heim-Wenzler. Sie beziffert die Gesamtkosten für die Sanierung des Gebäudes, in dem Elektro- und Wasserleitungen teils mehrere Jahrzehnte alt sind, auf bis zu 500 Millionen Euro.

( dpa )